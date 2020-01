TOP NEWS Ore 17 - Le ultime su Eriksen e Politano. Can verso Dortmund

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

LIVE TMW - Inter-Eriksen: visite terminate. Tifosi in spasmodica attesa - Leggi la news, CLICCA QUI!

VIDEO - PSG, Tuchel: "Icardi? Brutto momento, ma deve avere fiducia" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Napoli, 24 milioni per Petagna: no della SPAL. Ma si può fare per l'estate - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Politano al Napoli: visite finite, ora la firma alla Filmauro - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Suso-Siviglia, alzata l'offerta. Il Milan è ottimista, si valuta obbligo - Leggi la news, CLICCA QUI!

Donnarumma riaccende il mercato. E il rinnovo col Milan si complica - Leggi la news, CLICCA QUI!

Iago Falque resta a Torino per scegliere il futuro. Le possibili destinazioni - Leggi la news, CLICCA QUI!

Dalla Spagna: Villar ha già salutato i compagni, lo aspetta la Roma - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Juventus, Can a un passo da Dortmund. Si ragiona su formula - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Napoli, inserimento su Pinamonti. È l'alternativa a Petagna - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Genoa, Masiello inizia le visite mediche al Synlab Il Baluardo - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Inter, se Vecino va Conte chiede un mediano. Occasione Kucka - Leggi la news, CLICCA QUI!

Lazio in ansia per Correa. Rischia uno stop in caso di lesione muscolare - Leggi la news, CLICCA QUI!