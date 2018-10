TOP NEWS Ore 17 - Le ultime su Inter e Napoli. Serie B: ore decisive

19.15 - Dopo la notizia inerente alla decisione del Tribunale amministrativo del Lazio che ha accolto le istanze cautelari presentate da alcuni club di Serie C, sospendendo l'efficacia di tutti i provvedimenti sul format della Serie B, sono giunte le dichiarazioni di Massimo Cellino,...

Oggi in TV, continua la Champions: tocca a Inter e Napoli

Champions League, le partite in programma

Foto prodezze Totti in mostra al Dolce Vita Gallery

Fotonotizia - La rifinitura della Lazio prima della partenza per Marsiglia

Juventus, Dybala in gol anche su social: "Ben fatto"

Lazio, l'ex Pancaro: "Europa? Si può arrivare in fondo. Punto su Correa"

Genoa, Favilli sotto osservazione: l'attaccante è in recupero

Albertini su Barça-Inter: "I catalani sono i favoriti per vincere il girone"

Atalanta, Masiello non si allena. Out anche Reca e Tumminello

Sassuolo, intervento riuscito per Jeremie Boga: il comunicato del club

Bonucci: "Vogliamo arrivare in fondo alla Champions League" Leggi la news, CLICCA QUI!

Gattuso: "Con Leonardo ci diciamo tutto in faccia" Leggi la news, CLICCA QUI!

