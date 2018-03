TOP NEWS Ore 17 - Milan, Ceballos costa 30 milioni. Napoli su Toljan

© foto di J.M.Colomo

Dani Ceballos, centrocampista classe '96, potrebbe lasciare il Real Madrid un anno dopo il suo arrivo dal Betis Siviglia. Il calciatore spagnolo sta trovando poco spazio, medita l'addio e ha diversi estimatori (Milan in primis), ma deve portare un'offerta superiori ai 30 milioni di euro per convincere il club campione d'Europa a cederlo.

Prosegue in casa Inter la ricerca di un top player per far fare il salto di qualità al centrocampo. Sono due i nomi in cima alla lista delle preferenze nerazzurre: Mateo Kovacic (Real Madrid, che ha già vestito la casacca nerazzurra) e Arturo Vidal, cileno ex Juventus che non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2019.

La Roma sarebbe pronta a rinnovare il contratto del portiere Alisson Becker. Tra i numeri uno più ricercati in Europa, la società giallorossa vorrebbe blindarlo con un nuovo contratto alla fine di questa stagione e senza una clausola rescissoria.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo terzino destro da affiancare a Hysaj a partire dalla prossima stagione, visto che il contratto di Maggio scadrà il prossimo 30 giugno, e il nome potrebbe essere quello di Jeremy Toljan del Borussia Dortmund. L'Atletico Madrid non sembra infatti essere intenzionato a lasciar partire Sime Vrsaljko e per questo motivo i partenopei potrebbero dare l'affondo al tedesco.

L'Udinese continua a cercare rinforzi per l'attacco. Dopo l'acquisto di Vizeu dal Flamengo, resta vivo l'interesse dei friulani per Jerry Mbakogu, centravanti classe 1992 del Carpi. Il nigeriano ha segnato 6 reti finora in stagione e ha una valutazione di circa 3 milioni di euro.

Di rientro dalla propria Nazionale, Alex Sandro è stato sottoposto ad ulteriori esami strumentali, che hanno confermato quanto emerso in sede di raduno del Brasile: il calciatore presenta un risentimento muscolare di tipo distrattivo alla coscia destra ed inizierà fin da oggi le terapie.