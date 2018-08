TOP NEWS Ore 17 - Milan, Halilovic può partire. Juve, ora altri rinnovi

È il caso del momento. DAZN funziona o no? Perché è in ritardo rispetto allo svolgimento delle partite? Perché a volte addirittura si blocca? TuttoMercatoWeb ha interpellato l’ingegnere Giuseppe Salemi, esperto del settore e appassionato di calcio, che ha provato a fare chiarezza....

ESCLUSIVA TMW - Ing.Salemi: “Tutto su DAZN, ecco come risolvere i problemi”

La Stampa sulla C: "Caos ripescaggi, oggi assemblea Lega Pro"

Virtus Francavilla, rescissione per Demoleon

Cuneo, idea Mariga per il centrocampo: l'ex Inter può tornare in Italia

Juve U23, La Stampa: "Vittoria in Coppa, così crescono i campioni"

Sicula Leonzio, contratto annuale per Sainz Maza

La Pro Vercelli sul mercato per gli ultimi due innesti

DG Carrarese: "Lavoriamo solo su Bentivegna. No Vignali e Baraye"

Serie C, l'8 settembre i calendari. Si parte nel weekend successivo

Novara, colpo in attacco: Cacia firma un biennale

DS Alessandria: "Se non parte Gonzalez valuteremo il da farsi"

Gravina annuncia: "Calendari l'8/9. Campionato al via il 16"

Serie C, Lega e AIC chiedono proroga del mercato alla FIGC

Trapani, rinnovo fino al 2020 per Evacuo

