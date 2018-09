TOP NEWS Ore 17 - Milan, Higuain out. Le ultime su tutte le gare di oggi

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio.

LIVE TMW - Serie A, il 6° turno: Ancelotti cambia il portiere. Immobile out - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Higuain ha il flessore dolorante" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Milan, i convocati per Empoli: recupera Cutrone, out Caldara - Leggi la news, CLICCA QUI!

Milan, Higuain out per l'Empoli. L'argentino non parte con la squadra - Leggi la news, CLICCA QUI!

Il Romanista - Scossone Roma, Baldini lascia. Per colpa del libro di Totti - Leggi la news, CLICCA QUI!

Baldini lascia la Roma? Pallotta: "Pronto a respingere le sue dimissioni - Leggi la news, CLICCA QUI!

Fiorentina, Cognigni: "Non solo il rigore, ieri Mazzoleni insufficiente" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Nainggolan si confessa: "Mai alzato un trofeo, adesso voglio vincere" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, Icardi sul rinnovo: "Se c'è da migliorare il contratto si farà" - Leggi la news, CLICCA QUI!