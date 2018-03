TOP NEWS Ore 17 - Milan, idea Cavani per Gigio. Chelsea su Asamoah

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Clamorosa indiscrezione di mercato lanciata dalla redazione di Premium Sport. Il Milan - si legge - sta valutando un grosso scambio con il Paris Saint-Germain. Il club rossonero è interessato all'attaccante Edinson Cavani, ex Napoli desideroso di lasciare Parigi dopo l'arrivo di Neymar, e sta valutando un possibile scambio con Gianluigi Donnarummma. L'estremo difensore classe '99 in estate molto probabilmente verrà portato via dal suo procuratore Mino Raiola: il PSG cerca un portiere e l'erede di Buffon è tra i primi indiziati. Mentre il Milan per il dopo Gigio s'è già cautelato chiudendo l'accordo con Pepe Reina.

L'Arsenal guarda in casa Napoli per potenziare la propria rosa. Nel mirino del club londinese ci sono tre elementi della formazione di Maurizio Sarri: Faouzi Ghoulam, Kalidou Koulibaly e Jorginho. L'esterno algerino sta recuperando dai problemi fisici accusati in questa stagione ma i Gunners lo seguono da tempo, così come il difensore centrale che viene monitorato anche dal Manchester United e dal Chelsea. Stesso discorso per il centrocampista italo-brasiliano, da diversi mesi sul taccuino di Arsenal e Blues.

Il Milan vuole fare concorrenza all'Inter per Bernard dello Shakhtar Donetsk, ma il mirino del club rossonero è puntato principalmente su Memphis Depay. L'ex Manchester United, ora al Lione, è il grande obiettivo di mercato per l'estate.

Sergio Canales potrebbe rappresentare un'occasione a parametro zero per la Sampdoria: la dirigenza blucerchiata valuterà il possibile ingaggio del calciatore spagnolo. Ex Nazionale under 21 iberica, Canales vanta esperienze tra le file di Valencia e Real Madrid.

È in scadenza con la Juventus, adesso c'è anche il Chelsea sulle tracce di Kwadwo Asamoah. L'esterno ghanese interessa a Napoli e Inter, ma l'ex Udinese preferirebbe tentare un'avventura all'estero. L'ipotesi Blues, però, sarebbe percorribile soltanto con la permanenza di Antonio Conte a Stamford Bridge.