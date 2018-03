TOP NEWS Ore 17 - Milan, nuovo stop per Conti. Real forte su Alisson

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan comunica che nel corso dell’allenamento odierno Andrea Conti ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, lo stesso operato lo scorso 16 settembre. Gli esami strumentali e la visita specialistica effettuati dal Professor Herbert Schoenhuber hanno escluso la rottura del legamento crociato anteriore ricostruito ma hanno altresì evidenziato un importante trauma distorsivo al compartimento laterale del ginocchio, la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni.

Alisson Becker è il primo obiettivo per la porta del Real Madrid. Gli spagnoli hanno anche sondato le piste De Gea e Courtois, ma il numero 1 giallorosso ha impressionato in questa stagione, convincendo i dirigenti delle merengues. A Madrid arriverà anche l'estremo difensore dell'Hajduk Spalato Karlo Letica.

Non solo Rino Gattuso: dopo il tecnico, il Milan proverà a sistemare anche le situazioni di Alessio Romagnoli e Manuel Locatelli. Il primo potrebbe rinnovare fino al 2022 o 2023, con l'ingaggio che passerebbe da 2 milioni a 3-3,5 a stagione. Dopo Pasqua dovrebbero esserci gli incontri con gli entourage di entrambi per provare a chiudere il discorso e spegnere sul nascere eventuali voci di mercato. Intanto, il Bayer Leverkusen avrebbe manifestato interesse per Nikola Kalinic.

Clamorosa indiscrezione riguardante l'Inter ed in particolar modo il coordinatore dell'area tecnica di Suning Walter Sabatini. Secondo Gazzetta.it l'uomo mercato avrebbe chiesto, due settimane fa, la risoluzione del contratto al gruppo Suning. I motivi, si legge, non sono noti ma tutto sarebbe riconducibile alle difficoltà incontrate nel muoversi con autonomia sul mercato. Particolarmente burrascoso il mercato di gennaio quando da Nanchino sono arrivati gli stop alle operazioni Ramires, Pastore e Texeira. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro fra le parti anche perché Suning non si è ancora espressa in merito.

Alcuni osservatori dell'Inter ieri erano in tribuna allo Stade de Geneve per seguire da vicino Portogallo-Olanda, terminata 3-0 per gli Oranges, e per valutare da vicino Stefan De Vrij, che è virtualmente già un nuovo giocatore nerazzurro, e Kevin Strootman. Il secondo è un pallino di Spalletti e potrebbe lasciare la Roma nel corso della prossima estate. Per questo, Sabatini e Ausilio, lo stanno seguendo con attenzione per capire se vale la pena o meno puntare su un calciatore non più giovanissimo e con alle spalle un infortunio che ne ha segnato il recente rendimento.