TOP NEWS Ore 17 - Napoli, per Verdi sarà asta. Lazio su Gabbiadini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arriva dalla Germania il nuovo nome per l'attacco dell'Inter. Il club nerazzurro starebbe pensando a Marcel Sabitzer, giocatore del Lipsia. L'osservatore dei milanesi Ivone De Franceschi ha assistito alla sfida tra il club della Red Bull e il Bayern Monaco e ha monitorato anche altri due obiettivi di mercato: Emil Forsberg e Bruma.

La Sampdoria è già al lavoro per individuare sul mercato il sostituto di Lucas Torreira, centrocampista che lascerà la squadra blucerchiata in estate. In pole per quel ruolo c'è Sandro, giocatore in prestito al Benevento che ha un contratto con l'Antalyaspor valido fino al 2020.

Matthijs de Ligt, promessa del calcio olandese e già da due stagioni titolare all'Ajax, sarebbe stato avvistato a Barcellona. Il giocatore è stato visto con alcuni amici dopo aver giocato le due amichevoli con la nazionale olandese contro Inghilterra e Portogallo. Il Barcellona, proprio in occasione dei due incontri internazionali, ha mandato i suoi scout a visionarlo. Su De Ligt, 18 anni, c'è l'interesse della Juventus.

Solo un grande spavento: Elseid Hysaj con la nazionale albanese ha rimediato solo una forte contusione sopra al ginocchio. Questa mattina il terzino destro del Napoli s'è allenato col resto del gruppo e con ogni probabilità sarà in campo sabato pomeriggio contro il Sassuolo.

Cresce l'interesse attorno a Simone Verdi. In estate potrebbe aprirsi una vera e propria asta per il fantasista rossoblù. In Italia il Napoli rimane in pole, ma tutto dipenderà dal futuro di Maurizio Sarri. C'è anche l'Inter, ma l'addio di Sabatini e il fair play finanziario frenano al momento questa possibilità. Nelle ultime settimane si è inserita la Roma di Eusebio Di Francesco, al quale non dispiacerebbe allenare Verdi. Le novità però arrivano dall'estero: in Inghilterra Watford e Leicester hanno inviato degli emissari per visionarlo da vicino, in Spagna invece piace al Siviglia di Vincenzo Montella, e la sensazione è che sia stato proprio il tecnico italiano a informare i suoi dirigenti della sua stima nei confronti del giocatore del Bologna.

Operazione alla Immobile. È quello a cui pensa la Lazio con Manolo Gabbiadini, seconda punta che lascerà il Southampton al termine della stagione. Il calciatore 26enne ha una valutazione che si aggira sui 15 milioni di euro e Tare e Lotito vorrebbero acquistarlo per schierarlo alle spalle dell'attuale capocannoniere della Serie A a partire dalla prossima stagione.