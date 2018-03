TOP NEWS ORE 17 - Real su Alisson, Elliott in missione per il Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria guarda già alla prossima stagione e ad un mercato per rinforzare la squadra a disposizione di Giampaolo: nelle ultime ore, riferisce la Gazzetta dello Sport, è stata presentata un'offerta all'agente di Facundo Ferreyra, protagonista in negativo della serata di martedì a Roma. Il giocatore, in gol all'andata peraltro, è in scadenza con lo Shakthar Donetsk.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al portale brasiliano Lance, l'attaccante della Lazio Felipe Anderson è tornato sull'interessamento passato del Manchester United: "Ne ha parlato solo la stampa. Niente di concreto, né per il club né per le persone che si prendono cura della mia carriera. Successivamente, Anderson ha parlato anche di possibili interessamenti per la prossima estate: "Se ci fosse, nessuno è venuto direttamente da me a dirmi ancora qualcosa. Sono concentrato al 100% nel giocare con la Lazio e sto voglio fare del mio meglio per aiutare la mia squadra".

Il Real Madrid piomba di Alisson Becker, portiere della Roma e probabilmente miglior numero uno di questa Serie A. Lo scrive il quotidiano Mundo Deportivo, che parla di un Florentino Perez rimasto letteralmente folgorato dagli interventi dell'estremo difensore brasiliano.

E' a conoscenza di questo forte interessamento anche il ds giallorosso Monchi, che per questo motivo vuole rinnovare il contratto del numero uno brasiliano inserendo nel nuovo accordo una clausola da 90 milioni di euro: per il calciatore classe '92 pronto un pluriennale da 4 milioni di euro netti l'anno.

Secondo quanto riferito da Premium Sport, non ci sono riscontri su possibili investitori interessati ad acquisire il Milan, che non si sono rivolti né al club, né a Li Yonghong, né a Merrill Lynch. Entro il 30 di giugno in casa rossonera è previsto un nuovo aumento di capitale da 30 milioni che potrebbe avvenire in più tranche. La notizia più importante però è che, qualora ci fosse la necessità, Elliott sarebbe disposto ad incontrare la UEFA insieme a Marco Fassone a metà aprile per tranquillizzare sulla solidità finanziaria del Milan. L'interesse del fondo americano è che la società rossonera rimanga ad alto livello.

Dal punto di vista economico, il cammino di Juventus e Roma in Champions si può considerare già un successo, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport. Naturalmente, andando ancora avanti i guadagni aumenterebbero ma i 75 milioni già raccolti dai bianconeri e i 66 dei giallorossi sono già un bottino di tutto rispetto. In caso di vittoria finale, per i bianconeri ci sarebbero altri 25 milioni, per la Roma 26. Al momento il Napoli incasserebbe 30 milioni, una cifra che potrebbe scendere con l'avanzare delle rivali italiane, per il meccanismo del "market pool", vale a dire il valore dei diritti tv.

"Chi vorrà Balotelli a fine stagione, dovrà pagare". Hanno fatto rumore le dichiarazioni del presidente del Nizza Jean-Pierre Rivère ai colleghi di RMC Sport su Supermario. In estate Mario Balotelli ha firmato un contratto annuale con i francesi e lo stesso Mino Raiola, agente del giocatore, aveva ammesso nei giorni scorsi come sarebbe stato un affare 'prenderlo a parametro zero'. Per questo il discorso del presidente nizzardo sembrava quantomeno insolito, seppur possibile. Secondo quanto ricostruito da TMW in sede di trattativa è stato stabilito una sorta di accordo fra le parti legato agli obiettivi, personali e di squadra, e ai gol segnati in stagione. Secondo questo accordo il club che vorrà Balotelli a giugno dovrà pagare una sorta di indennizzo al Nizza proprio legato a questi parametri, un modo per tutelare la società della costa azzurra che ha puntato forte su di lui ma pure per non mettere paletti troppo esosi alla partenza del giocatore.

Sono 24 i convocati da parte del commissario tecnico dell'Under 21 Alberico Evani, che nelle prossime due gare sostituirà Luigi Di Biagio, chiamato a sua volta sulla panchina della Nazionale maggiore per le amichevoli con Argentina e Inghilterra. Per l’ex tecnico dell’Under 18, dell’Under 19 e dell’Under 20, la novità principale è l’attaccante del Torino Simone Edera, alla sua prima chiamata con l’Under 21.

Portieri: Emil Audero (Venezia), Alex Meret (SPAL), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Davide Calabria (Milan), Elio Capradossi (Roma), Lorenzo Dickmann

(Novara), Gianluca Mancini (Atalanta), Raoul Petretta (Basilea), Giuseppe Pezzella

(Udinese), Filippo Romagna (Cagliari), Marco Varnier (Cittadella);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Rolando

Mandragora (Crotone), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Spezia), Luca

Valzania (Pescara);

Attaccanti: Alberto Cerri (Perugia), Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Torino),

Simone Palombi (Salernitana), Vittorio Parigini (Benevento), Daniele Verde (Verona),

Luca Vido (Cittadella).