TOP NEWS Ore 17 - Reina al Milan, ci siamo. Accordo Napoli-Torreira

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore

Pepe Reina al Milan, ci siamo

Il futuro di Pepe Reina sarà al Milan. Il portiere del Napoli ha infatti concluso poco fa le visite mediche propedeutiche alla firma coi rossoneri. Intesa di massima per un biennale da 3 milioni di euro, da chiarire se l'estremo difensore iberico sarà un titolare o la riserva di Donnarumma a partire dalla prossima stagione.

Inter, trattativa in fase avanzata per de Vrij

Avanti tutta per Stefan de Vrij all'Inter a fine stagione. Il club nerazzurro ha offerto al giocatore olandese 4,2 milioni di euro netti a stagione. Il ds Piero Ausilio non conferma ma la trattativa è in fase avanzata. L'Inter, dopo aver allertato Lotito, ha fatto una proposta interessante al biancoceleste: resta da trovare l'accordo per l'entourage.

Napoli, c'è l'accordo con Torreira della Samp

C'è l'accordo tra il Napoli e Lucas Torreira della Samp, che avrebbe accettato il quinquennale da 1,5 mln (a salire) offertogli da Aurelio De Laurentiis. La trattativa ora dovrà riguardare i due club, per capire se i 25 mln della clausola rescissoria (scadenza 15 luglio) sono trattabili coi blucerchiati. La volontà del Napoli è quella di portare in azzurro il regista che tanto bene ha fatto in questa stagione.

Darmian e non solo: la Juventus sonda il mercato dei terzini

I bianconeri continuano a pensare a un laterale per la prossima stagione. In pole resta Matteo Darmian del Manchester United, con i Red Devils che dovrebbero prendere José Gayà dal Valencia proprio per sostituirlo. Altri nomi: Thomas Meunier del PSG, Hector Bellerin dell'Arsenal, Jonas Hector del Colonia e Wendell del Bayer Leverkusen.

Vidal apre al rinnovo col Bayern Monaco

Arturo Vidal, centrocampista del Bayern Monaco e obiettivo di mercato dell'Inter, ha parlato così del possibile rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2019: "Il fatto di rimanere qui e prolungare il mio contratto dipende dalle persone del club. Siamo comunque sulla buona strada. L'arrivo di Leon Goretzka? Oggi non possiamo dire se e dove giocherà. Dobbiamo aspettare e vedere".