TOP NEWS ore 17 - Rinnovo di Gattuso, i dubbi di Can e il caso Younes

MILAN

Dopo giorni di dichiarazioni, indiscrezioni e quant'altro è lo stesso Gennaro Gattuso alla vigilia del big match contro la Juventus a affrontare il tema del suo rinnovo di contratto: "Ve lo comunicherà la società, se ne sta parlando troppo del mio contratto. Pensiamo al campo e non al contratto". Parole che non danno certezze sui tempi della firma ma che non escludono assolutamente la firma di Ringhio.

JUVENTUS

In chiave bianconera si continua a parlare del possibile sbarco a Torino di Emre Can. Il centrocampista turco è in scadenza di contratto con il Liverpool, ma dopo una accelerata decisa a favore della Juventus, la trattativa sembra avere pesantemente rallentato. A supporto di questa tesi arrivano da casa Reds le parole del tecnico Kurgen Klopp: "Siamo in trattativa con lui - ha ammesso l'allenatore tedesco - E' ancora tutto aperto e nulla è deciso. Sta andando tutto bene, a parte il fatto che non ha rinnovato. Ma non è un problema".

ROMA

Sempre dalla Germania, questa volta dagli uffici dello Schalke04 arrivano alcune dichiarazioni del ds del club di Gelsenchirken, Christian Heidel, sul futuro di Max Meyer: "Possiamo e dobbiamo aspettarci che Max possa lasciare il nostro club la prossima estate. Al momento non c’è una trattativa per il rinnovo né la volontà di Max di discutere un nuovo contratto". Dichiarazioni, queste, che fanno drizzare le antenne alla Roma, da tempo sulle tracce del giocatore, così come al Milan.

NAPOLI

Amin Younes impaurito dai alcuni mafiosi tanto da rinunciare al suo approdo al Napoli? Niente di più falso. A smentire l'articolo del De Telegraaf è l'agente del calciatore Nicola Innocentin: "Quanto scritto è una falsità assoluta. La città di Napoli, la sua gente, la società stessa non meritano queste cose: solo chi non conosce Napoli può scrivere certe cose. Nei tre giorni in cui Amin è stato in Italia io sono stato sempre al suo fianco e posso garantire che lui è rimasto estramamente colpito dall’affetto della gente napoletana". "Solo fango" è stato il commento, invece, di Mattia Grassani, legale del Napoli.

GENOA

Nicolas Spolli, centrale argentino ex di Catania e Chievo, ha deciso di affrontare il tema legato al suo futuro dalle colonne di Tuttosport: "Mi piacerebbe restare, stiamo parlando con la società. Ma adesso il rinnovo è l'ultimo dei miei problemi. La priorità di tutti è la salvezza, il nostro attuale pensiero unico, un obiettivo da conquistare a tutti i costi. Pensiamo ad un impegni per volta, domani contro la SPAL per noi è un appuntamento fondamentale".

CHIEVO

Rolando Maran il "Ferguson" del Chievo? Possibile stando alle dichiarazioni dello stesso tecnico dei clivensi a MondoChievo: Parliamo di un mostro sacro, al Chievo sto bene e sono felice, ne sarei sicuramente onorato".