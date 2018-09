Le 20 squadre di Serie A cominciano a recuperare pezzi importanti in vista della ripresa del campionato. Molti calciatori impegnati nelle partite con le selezioni nazionali, infatti, stanno rientrando alla base. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA Giornata...

Serie A, live dai campi - Frosinone, differenziato per Campbell e Molinaro

Inter, Keita: "Ho le qualità per essere attaccante da 15-20 gol"

Milan, Scaroni nicchia su Gazidis: "Per adesso non ci sono novità"

Assemblea Lega, concessa deroga alla Fiorentina per fascia da capitano

Il calendario fino alla sosta: Cagliari, Maran pronto per le due milanesi

TOP NEWS Ore 17 - Roma, Manolas ok. Skriniar discute il rinnovo

Orlandini: "Napoli favorito sabato. Ma Hamsik non è un regista"

Il calendario fino alla sosta: Torino, la chance di volare in alto

Il calendario fino alla sosta: Atalanta, il riscatto e le sfide per l'Europa

Keita Balde: "Inter punto d'arrivo. Icardi in area è difficile che sbagli"

Serie A, Lega concede deroga a Fiorentina per fascia da capitano

Serie A, live dai campi - Frosinone, differenziato per Campbell e Molinaro

Il calendario fino alla sosta: Frosinone, non è facile uscire dalla crisi

Weah in campo a 51 anni nell'amichevole tra Liberia e Libia - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, Vrsaljko out col Parma - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, Keita: "Ho le qualità per segnare 15-20 gol in campionato" - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Cairo: "Zaza e Belotti insieme? Non influirò sulle scelte del mister" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma, Manolas a disposizione di Di Francesco per la sfida al Chievo - Leggi la news, CLICCA QUI!

RMC SPORT - Zamparini a gamba tesa su Allegri: "Dybala andrà via grazie al fenomeno " - Leggi la news, CLICCA QUI!

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy