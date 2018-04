TOP NEWS Ore 17 - Roma, Nainggolan out. L'Udinese pensa a Ventura

© foto di Federico Gaetano

Andrea Barzagli è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un trauma distrattivo dei muscoli obliqui dell’addome. Il calciatore ha già iniziato le terapie e sarà rivalutato nei prossimi giorni.

Raymond Colin Wilkins, per tutti semplicemente Ray, non ce l'ha fatta. L'ex centrocampista inglese fra le altre del Milan, dopo l'attacco di cuore dei giorni scorsi, ci ha lasciato all'età di 61 anni. La notizia è stata battuta dai principali siti britannici (fra cui il Daily Mail) che spiegano come Wilkins si sia spento al St George's Hospital nella giornata di oggi. Nella carriera di Wilkins, oltre al triennio milanista, anche le esperienze con Chelsea, Manchester United, PSG, Rangers, QPR, Crystal Palace, Wycombe, Hibernian, Millwall e Leyton Orient.

Non riscuotono grandi consensi gli ultimi risultati di Massimo Oddo alla guida dell’Udinese. Al termine di questa stagione l’allenatore ex Pescara non dovrebbe proseguire sulla panchina bianconera e con lui potrebbe lasciare anche il ds Manuel Gerolin, in scadenza di contratto. L’Udinese si guarda intorno per valutare nuovi profili a cui affidare la panchina, a breve cominceranno le consultazioni. Intanto ci sarebbe stato un sondaggio indiretto per Giampiero Ventura, reduce dall’esperienza in Nazionale e pronto a rimettersi in gioco. E sullo sfondo Davide Nicola, che piace molto anche al Bologna.

Radja Nainggolan non farà parte della sfida del Camp Nou contro il Barcellona: il centrocampista belga - non al meglio dopo l'infortunio di Bologna - si accomoderà direttamente in tribuna, al suo posto spazio dal 1' a Lorenzo Pellegrini.

Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha commentato la notizia relativa a un possibile passaggio al Napoli di Mattia Perin in estate: "Non so quali siano le idee del Napoli. Noi vorremmo tenerlo perché è un ottimo portiere, ha personalità e rappresenta molto poi mi rendo conto che è difficile rinunciare alle lusinghe di certe squadre. Non ci sono stati contatti diretti col Napoli, poi non so se il club ha contatto l’agente di Perin. In ogni caso, mi farebbe piacere restasse in Italia perché può far bene anche nella nazionale italiana. E' molto più forte di quello che pensavo e non sarebbe assolutamente un azzardo metterlo al posto di Reina, ma anzi una sicurezza".