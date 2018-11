TOP NEWS ore 17 - Serie A, tutte le voci della vigilia di campionato

La serata sembrava quella giusta per sostituire al meglio Mauro Icardi. Invece Lautaro Martinez ha mostrato di non essere ancora pienamente a suo agio nel ruolo di alternativa al suo connazionale. Perché il giovane attaccante argentino ha avuto anche un paio di occasioni interessanti...

Atletico Madrid, Simeone: "Kalinic in crescita. Auguro il meglio a Solari"

Le pagelle del Lille - Thiago Mendes positivo, l'attacco non punge

Primeira Liga, 9^ giornata: Benfica ko in casa contro la Moreirense

Lille, Galtier: "PSG forte, ma non li abbiamo fatti respirare"

Semedo colpisce ancora: in discoteca senza il permesso dell'Huesca

Mainz, rinnovo fino al 2022 per il talento Burkardt

Derby infuocato a Istanbul. Galatasaray-Fenerbahce finisce in rissa

Sporting, per la panchina si pensa a Prandelli

PSG, Verratti: "Sono giovane, faccio errori. Napoli? Più forte in casa"

PSG, Blanc: "Football Leaks? Siamo tranquilli, non rischiamo nulla"

Liga, Griezmann non basta: Atletico Madrid fermato dal Leganes

Galatasaray, per Terim una coreografia da imperatore

Leicester, minuto di silenzio e maglia speciale per ricordare il patron

Chievo, Ventura: "Adesso c'è una luce in fondo al tunnel"

Napoli, problemi per il rinnovo di Hysaj: manca l'accordo con l'agente

Genoa, Perinetti su Piatek: "Telefono in fiamme, forse è un po' stanco"

