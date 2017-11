TOP NEWS Ore 17 - Svezia è pronta. Juve-S.Roberto, Napoli-Rui Patricio

SVEZIA, IL CT NON TEME L'ITALIA. Il ct della Svezia, Janne Andersson, ha parlato così in conferenza stampa in vista dell'andata dello spareggio Mondiale con l'Italia, in programma domani sera a Solna: "Ci siamo allenati bene per questa partita, non vediamo l'ora di scendere in campo contro l'Italia. Gli azzurri hanno un'ottima difesa, ma noi dobbiamo cercare di fare comunque il nostro gioco. Abbiamo segnato 26 reti con giocatori diversi nelle qualificazioni, mentre in casa ne abbiamo fatti 18 vincendo quattro gare. La statistiche, insomma, promettono bene. Abbiamo studiato molto l'Italia, che ha sia pregi che difetti. Peso politico azzurro? Sì, ma non conta. In campo si scende undici contro undici. Domani non dovremo sbagliare. Formazione? L'ho già decisa, mancherà solo lo squalificato Lustig".

JUVE SU SERGI ROBERTO. La Juventus resta vigile su Sergi Roberto. Come riporta Marca, i bianconeri sarebbero disposti a pagare la clausola rescissoria del centrocampista del Barcellona, fissata intorno ai 40 milioni di euro. Il classe '92 non ha ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto in scadenza nel 2019 coi blaugrana.

NAPOLI: RUI PATRICIO PER IL DOPO REINA. Il futuro di Pepe Reina in casa Napoli è del tutto incerto, De Laurentiis ha chiesto di non essere pressato, di poter avere la possibilità di decidere in tutta serenità se rinnovargli o meno l’accordo per un’altra stagione. Intanto, però, Cristiano Giuntoli sta lavorando per l’eventuale sostituto. Con Goncalves ha parlato anche di Rui Patricio, il portiere della nazionale portoghese, anche lui assistito dal manager di Dalot. A luglio, ha iniziato la sua dodicesima stagione con lo Sporting Lisbona, il club col quale è cresciuto e affermato. Ma il numero uno portoghese, campione d’Europa nel 2016 con la sua Nazionale, non è l’unico obbiettivo di Giuntoli. Il quale non ha mai perso di vista Geronimo Rulli, attualmente alla Real Sociedad, ma il Manchester City ha il diritto di "recompra" fino a luglio 2018. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

TORINO, N'KOULOU SARA' RISCATTATO. Nicolas N'Koulou riscattato dal Torino: Tuttosport non ha dubbi, il difensore centrale ha convinto tutti e rimarrà in granata. Riscatto a fine stagione, quando peserà meno sul bilancio del club piemontese. Semaforo verde già acceso, operazione da 3,5 milioni di euro come da accordi con l'Olympique Marsiglia, contratto già pronto, almeno fino al 2021. E plusvalenza già scritta per il futuro: il centrale vale già 10-12 milioni di euro.

UDINESE: VERISSIMO NEL MIRINO. Resta di moda un'idea brasiliana per l'Udinese: secondo quanto riferito da Tuttofutbolsudamerica.com, il club friulano starebbe pensando a Lucas Verissimo, difensore classe '95 del Santos, valutato attorno agli 8 milioni di euro dal club brasiliano.