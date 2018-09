TOP NEWS Ore 17 - Trionfo Roma nel derby. Allegri vara il nuovo tridente

Il derby perso contro la Roma evidenzia un dato significativo per la Lazio 2018-19: contro le grandi i biancocelesti si sgonfiano. Tre gli scontri diretti fin qui giocati, altrettante le sconfitte. Decisamente troppo per una squadra che solo quattro mesi fa è stata a un passo dal...

Grande con le piccole, piccola con le grandi. Lazio, così non va

