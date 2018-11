TOP NEWS Ore 17 - Udinese-Chievo, nuovi allenatori. Tapiro a Higuain

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, nonostante la sosta del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 14.00 - Archiviata la bella vittoria sull'Inter, l'Atalanta tornerà ad allenarsi oggi,...

Serie A, live dai campi - Roma, Pastore in Spagna. Viola, Pezzella ko

Nicolodi (Sky): "Sancho top, devo capire se è Fenomeno o no"

Udinese, Nicola: "Pretendo tanto da me stesso, voglio 100% da tutti"

Tavecchio: "Ventura non presentò dimissioni, disse che avrebbe stupito"

Chievo, Di Carlo: "E' una maglia magica: c'è tempo per farcela"

Barça, Lenglet svela: "A diciotto anni dissi di no alla Juventus"

Udinese, Collavino: "Velazquez e Nicola? C'è un tempo per ogni cosa"

Fiorentina, Milenkovic visionato da Mourinho per il suo United

Napoli, retroscena Lazzari: in estate Giuntoli ha offerto 18mln alla SPAL

Bologna, nuovo stage per il portiere canadese Pantemis

Nations League, A-2: Islanda già retrocessa, Belgio avanti per il primo

Nations League, A-3: Italia-Portogallo per sperare nel primo posto

Deckers (EFL Voetbal): "De Ligt-De Jong, l'Ajax non svenderà"

Serie A, live dai campi - Roma, Pastore in Spagna. Viola, Pezzella ko

Fiorentina, tegola Pezzella: infortunio in Nazionale per l'argentino" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Chievo, Di Carlo: "E' una maglia magica: c'è tempo per farcela" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Udinese, Nicola: "Pretendo tanto da me stesso, voglio 100% da tutti"" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy