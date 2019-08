TOP NEWS Ore 17 - Ufficiale Nzonzi al Galatasaray. James, parla Zidane

© foto di Insidefoto/Image Sport

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del primo pomeriggio:

Milan, i convocati per il Cesena: prima per Duarte. Out Bennacer-Leao - Leggi la news, CLICCA QUI!

Napoli, senti Zidane: "James Rodriguez è in forma. Felice di averlo qui" - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Voto al mercato? Non è compito mio" - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Brescia, tentazione Marchisio per il centrocampo di Corini - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ag. Laxalt: "Martedì vedo il Milan. Italia o estero? Vogliamo una big" - Leggi la news, CLICCA QUI!

UFFICIALE: Roma, Nzonzi ceduto in prestito al Galatasaray - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Roma, nuova idea per l'attacco: occhi su Yalcin del Besiktas - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Lecce, la presentazione di Farias: "È stata una scelta facile" - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Genoa, occhi su Ankersen del Copenaghen. Garantisce Schone - Leggi la news, CLICCA QUI!