TOP NEWS ore 17 - Ufficiale Strootman-OM. Rovesciata CR7 gol dell'anno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio.

UFFICIALE: Addio Roma, Strootman nuovo calciatore del Marsiglia - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Torino, ai dettagli la cessione di Ljajic al Besiktas - Leggi la news, CLICCA QUI!

Serie A, i club ottengono l'ok dalla FIGC per lo sponsor di manica - Leggi la news, CLICCA QUI!

Cristiano Ronaldo, la rovesciata con la Juve vince il titolo di gol dell'anno - Leggi la news, CLICCA QUI!

UEFA, Ceferin: "E' presto per il VAR in Champions, non mi convince" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Real Madrid e l'affaire Diaz. Poche ore per soffiarlo al Siviglia - Leggi la news, CLICCA QUI!