TOP NEWS ore 17 - Valverde non si fida della Roma. La carica di Gattuso

Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, si proietta sulla sfida contro la Roma: "Non credo che questo doppio confronto possa chiudersi già domani. Dovremo restare concentrati per 180 minuti, possibilmente senza prendere gol in casa. Noi favoriti? I pronostici non contano. È ancora tutto da decidere e noi rispettiamo la Roma. Non importa se ci danno per favoriti, questo non ci fa vincere la partita".

Il tecnico del Milan, Rino Gattuso, parla in conferenza stampa alla vigilia del derby: "Noi ne giochiamo da un po' di finali. Si tratta di un derby, un match in cui spesso vince la squadra inferiore. L'Inter ha grande qualità, sta bene e sta giocando un grande calcio. E' tornata a essere una squadra che tre mesi fa giocava bene, serve un'ottima gara a livello difensivo e tattico. Mettiamo in campo le nostre armi, poi vinca il migliore".

sul ko contro la Juventus: "Domenica la mia faccia non era un belvedere e non c'era una grande aria. Le sconfitte devono bruciare, è la seconda volta perché due-tre settimane fa è accaduto a Londra. Poi contro la Juve, c'è un motivo se con una prestazione del genere non si riesce a vincere. Abbiamo ragazzi giovani, quando ci sono queste gare sono prestazioni che possono cambiare la stagione e la carriera. Sono rimasto contento perché ho visto la squadra che non s'è accontentata, bisogna crescere. I ragazzi sono bravi ma non ancora campioni, per diventarlo bisogna vincere gare come queste. Non bisogna mollare, quando capitano 4-5 occasioni da rete arrivare grazie alla bravura dei calciatori bisogna alzare la qualità. Non bisogna avere il 'braccino'".

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, parla in conferenza stampa del derby: ""La stessa formazione è venuta casualmente tra virgolette in base al momento. La squadra stava uscendo da un periodo negativo, si vedeva che stava facendo cose differenti. Si dice che se trovi la tua medicina, puoi scegliere di non caderci più. Passare quel periodo ha avuto i suoi risvolti positivi perché adesso ha capito. Noi non vogliamo la vita facile e siamo pronti per giocarci le tre trasferte di fila".

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri parla di Adem Ljajic: "Loro sanno che domani sarà una verifica. E sanno che io voglio certe cose. Chi non lo farà, potrà essere sostituito. Questo vale per tutti: tutti devono essere determinanti, quando entrano. Io anzi chiederei un cambio in più, avendo le panchine lunghe. Nessuno si potrà mai rilassare, per come la vedo io. Poi è chiaro, i bioritmi ci sono per tutti. Le giornate storte capitano, ma è una cosa diversa rispetto alla fatica e al lavoro. Impegno, volontà e abnegazione devo vederle da tutti".

Il tecnico del Chievo Rolando Maran parla della corsa salvezza: "Non pensiamo più alla gara con la Samp, il nostro presente si chiama Sassuolo. Dobbiamo mettere in campo la fame che ci dovrà contraddistinguere fino alla fine del campionato. Noi dobbiamo essere bravi a leggere le partite e dobbiamo essere bravi a scegliere la soluzione più idonea in base all'avversario. Dobbiamo essere più concreti, dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse l'ultima".