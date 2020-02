vedi letture

TOP NEWS Ore 17 - Vigilia per Roma e Inter. Attesa Atalanta. Parla Wanda Nara

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio.

Fonseca: "Pronto per la pressione a Roma. Colloqui con la squadra? Falsità" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Smalling: "Nessun appagamento post Lazio. Futuro? Qui sto bene, ma ora non ci penso" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Ludogorets-Inter, la rifinitura dei bulgari in vista della gara di domani - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

LIVE - Stasera Atalanta-Valencia: Gosens suona la carica in casa nerazzurra - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Wanda Nara su Icardi-Juve: "Non lo so. Ma so cosa vuole come calciatore" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Man City squalificato, il CEO Soriano non ci sta: "Accuse false, non è giustizia ma politica" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMWMilan, lesione al bicipite femorale per Kjaer. Stop anche per Saelemaekers - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

La TV norvegese esalta Haaland: corre più veloce di Bolt e Forrest Gump - Leggi la notizia: CLICCA QUI!