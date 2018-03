TOP NEWS ore 18 - Milan-Cutrone fino al 2023. Raiola contro l'Italia

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore:

Alex Sandro lascia il ritiro del Brasile L'esterno della Juventus Alex Sandro ha da poco lasciato il ritiro della Nazionale brasiliana a causa della lesione alla coscia destra, secondo quanto riportato da GloboEsporte. Il giocatore, che era stato chiamato per sostituire Filipe Luis, farà rientro in Italia nelle prossime ore. Al suo posto il ct Tite ha chiamato Ismaily dello Shakthar.

Raiola: "La Nazionale fa schifo, dispiaciuto per Balotelli" Intervista di Mino Raiola a 360° a Tutti Convocati su Radio 24. "Sono dispiaciuto per la mancata convocazione di Balotelli e per le motivazioni che ha dato Di Biagio. La Federazioni dà poteri totali al commissario tecnico, ora è cambiato ma le scelte no. La Nazionale dovrebbe rappresentare i migliori ma i migliori non vengono presi in considerazione. Dove vuole arrivare la Federazione? Dove vuole andare la Nazionale? In Italia pensiamo a cambiare solo il Ct, dovremmo avere un direttore sportivo invece che si occupi della Nazionale. Fa schifo, è piena di gente scarsa. Per portare Balotelli ci vuole carattere, non lo aveva Ventura e non lo ha Di Biagio! Spogliatoio? Ma quale spogliatoio? La punta è l'unico giocatore a cui basta segnare e se lo spogliatoio non lo vuole che lo dicano. Vengano fatti nomi e cognomi: nell'Italia comanda lo spogliatoio o il ct? Mi stupisce Buffon in Nazionale, rispetto il portiere della Juve ma volevo Donnarumma in porta. Se Di Biagio vincerà allora avrà ragione perchè così ragionate in Italia. Donnarumma? Gioca nel Milan, in Nazionale abbiamo capito che c'è Buffon che vorrà arrivare agli Europei. Il Milan? Spero che in porta la prossima stagione giochi Reina".

Cutrone rinnova: Novità sul futuro di Patrick Cutrone. L'attaccante classe '98 del Milan, riporta Sky Sport, ha raggiunto l'accordo col club rossonero per il prolungamento del contratto. L'attaccante firmerà fino al 2023.

Perinetti: "Perin può andare alla Roma": Il ds del Geno Giorgio Perinetti ha parlato a RMC Sport del futuro di Mattia Perin: "Perin è tornato ad avere continuità dopo due brutti infortuni. Lo vedo allenarsi tutti i giorni e sto capendo perchè riscuote così tanto interesse. Si è stabilizzato, è maturato ed è diventato padre: è pronto per grandi traguarti. Noi vogliamo tenerlo, ma se proprio dovrà andare via per fare la Champions, spero rimanga in Italia. Può andare alla Roma, o a qualsiasi altra squadra".