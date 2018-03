TOP NEWS Ore 20 - Alisson lusingato dal Real. Mourinho si difende

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli accelera per l'acquisto dell'erede di Pepe Reina. Il nome principale è quello di Bernd Leno del Bayer Leverkusen, classe '92, portiere moderno di grande valore e abile coi piedi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la trattativa va avanti da mesi, praticamente dalla scorsa estate, e il Napoli - che ha chiesto del suo valore, che oscilla tra i 20 e i 25 milioni - vorrebbe chiudere subito, preparandosi al futuro.

Alisson Becker, portiere della Roma, ha parlato ai microfoni di globoesporte delle voci di mercato che lo stanno riguardando: "Sono cose che fanno piacere, non posso negarlo. Sono soddisfazioni che fanno parte della nostra professione. Sono molto contento quando qualche club o qualche giornalista parla bene di me, vuol dire che sto lavorando bene, che mi seguono, immagina quando lo fa un club come il Real Madrid, ma io ora sono concentrato sulla Roma".

In vista del match di domani contro l'Udinese, 29esima giornata di Serie A TIM in programma alla Dacia Arena di Udine alle ore 18, mister Giuseppe Iachini ha convocato i seguenti calciatori:

PORTIERI: Consigli, Marson, Pegolo

DIFENSORI: Lemos, Acerbi, Lirola, Goldaniga, Rogerio, Dell'Orco, Adjapong

CENTROCAMPISTI: Magnanelli, Mazzitelli, Missiroli, Biondini, Sensi, Frattesi, Cassata, Duncan

ATTACCANTI: Matri, Politano, Pierini, Babacar

Questo l'elenco completo dei bianconeri che saranno a disposizione di Mister Massimo Oddo per la partita con il Sassuolo:

PORTIERI: Bizzarri, Borsellini, Scuffet

DIFENSORI: Alì Adnan, Danilo, Nuytinck, Samir, Stryger, Pezzella, Widmer, Zampano

CENTROCAMPISTI: Balic, Barak, Behrami, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Jankto, Pontisso

ATTACCANTI: Maxi Lopez, Perica

"L'ultima Champions del Manchester risale al 2008, io ho ereditato questa situazione". Risponde così Josè Mourinho, tecnico del Manchester United, dopo le feroci critiche ricevute in seguito all'eliminazione dei Red Devils dalla Champions League. "Dico ai tifosi che hanno il diritto alle loro opinioni e reazioni, ma c'è qualcosa che si chiama patrimonio del calcio", ha detto Mourinho in conferenza stampa iniziando un monologo di ben 12 minuti: "Rispetterò sempre i tifosi che sono delusi, quelli con cui parlo io sanno cos'è il patrimonio del calcio, cos'è un processo e quando arriva. Ho ancora un lavoro incredibile da fare. Potrei essere in un altro Paese con il campionato in tasca, sono qui e sarò qui e in nessun modo cambierò la mia mentalità. Per 10 mesi non vincerò nulla, l'ultimo titolo che ho vinto è stato 10 mesi fa, ho battuto il Liverpool, il Chelsea, ho perso contro il Siviglia e ora è il loro momento di essere felici. Imparo dalla mia formazione religiosa: essere felice per la felicità degli altri, anche se sono i tuoi nemici. Sono davvero fortunato e felice di essere dove sono", ha concluso Mourinho.