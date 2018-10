TOP NEWS Ore 20 - Ausilio esclude Modric a gennaio. Roma su Tonali

“All’Italia manca soltanto che giochino i più giovani, ma con Mancini mi aspetto che la squadra cresca e faccia sempre meglio”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi. Mbaye non trova spazio a Bologna... È in Nazionale. Avrà modo di trovare più spazio anche...

ESCLUSIVA TMW - Ag.Mbaye: “Resta a Bologna, folle non puntare su di lui”

Manchester City, pronto rinnovo e adeguamento del contratto per Sané

Krasnodar, Mamaev rischia di pagare al club 30 milioni per i danni arrecati

Real Madrid, scelto Eriksen per il dopo-Modric. Assalto in estate

Vasilyev: "Jardim ha fatto del Monaco un riferimento in Europa"

PSG-Barça, tensione: vietato a un dirigente il viaggio in Catalogna

Ct Croazia: "Modric in questo momento è il miglior giocatore del mondo"

Hazard: "Non lascio il Chelsea". E tratta un rinnovo da 18 mln l'anno

Martinez assicura: "Henry domani sarà con me sulla panchina del Belgio"

Tottenham, Vertonghen out fino a dicembre. Salta l'Inter

Ballack duro su Low: "Non capisco perché sia ancora in panchina"

Turchia-Bosnia, le formazioni ufficiali: Under-Calhanoglu VS Dzeko-Pjanic

Mendy sull'esonero di Jardim: "Sono molto triste per il mister"

Watford, Javi Gracia vicino al rinnovo per tre anni

Nations League, le formazioni di Lituania-Romania: Tatarusanu in porta

Turchia-Bosnia 0-0, un tempo per Dzeko e Pjanic. 90' per Calhanoglu

Kompany sullo scandalo in Belgio: "Calcio simile al traffico di droga"

TMW - Brescia, offerte di Roma e Monaco per Tonali - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Scout di Roma e Barça per Italia-Belgio Under-21 - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW News - L'Italia non sa più vincere. Leonardo annuncia Paquetà - Guarda il TMW News, CLICCA QUI!

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy