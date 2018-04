TOP NEWS Ore 20 - Chievo, confermato Maran. Milan su Berardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Proseguono i rumors su un possibile futuro al Milan di Domenico Berardi del Sassuolo. Il classe '94 piace molto al ds Mirabelli: sarebbe l'alternativa a Suso che potrebbe partire in estate ma non ai 35-40 milioni di euro chiesti in passato dalla società di Squinzi. Possibili contropartite dell'affare i vari Gabbia, Bellanova, Simic, Bertolacci, Antonelli e Locatelli.

Juventus e Fiorentina difficilmente troveranno un accordo per il trasferimento in bianconero di Federico Chiesa: la società viola al momento non avrebbe intenzione di cedere il giocatore, soprattutto non ai bianconeri, che, dal canto loro, avrebbero manifestato interesse per il ragazzo. Non ci sarebbero dunque i presupposti per avviare una trattativa tra i due club.

Nella riunione di oggi il Chievo ha confermato la fiducia a Rolando Maran, in bilico dopo i due gol subiti dal Napoli negli ultimi cinque minuti della partita di ieri. Il club ha deciso di mantenerlo sulla panchina grazie alla buona offerta dalla squadra fino alla rete di Milik dell'1-1.

Alvaro Morata, attaccante del Chelsea ex del Real Madrid, vorrebbe ritornare alla Juventus, dove ha già vissuto due stagioni da protagonista. L'operazione è però complicata poiché Morata è stato pagato 80 milioni di euro la scorsa estate.

Attraverso i propri canali ufficiali, la Roma ha diramato la lista dei convocati per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona in programma domani:

Portieri: Alisson, Romagnoli, Skorupski.

Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Capradossi, Fazi, Florenzi, Peres. Manolas.

Centrocampisti: Nainggolan, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Gerson.

Attaccanti: Dzeko, Schick, Under, Defrel, El Shaarawy.