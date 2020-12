TOP NEWS Ore 20 - Dybala-Juventus, parla Agnelli. Golden Boy 2020, ecco Haaland e Raiola

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio:

Haaland vince il Golden Boy: "Io vicino alla Juve? Mai detto. Sono al Dortmund solo da un anno"

Gravina e i sorteggi Champions: "Quasi proibitivi per Lazio e Atalanta, meno per la Juve"

Protezione Civile, il bollettino: 12.025 nuovi contagiati (-10.922 positivi rispetto a ieri). 491 morti in 24h

TMW - Milan, lesione al bicipite femorale per Bennacer: nuovi esami tra 10 giorni

TMW - Pellegrini e il rinnovo con la Roma: tutto in stallo. Si fanno avanti tante big

Agnelli rivela: "Dybala ha già ricevuto un'offerta top per il rinnovo. Aspettiamo la sua risposta"

TMW - Mercoledì il summit tra Milan e ag. Calhanoglu. Ma c'è il problema lockdown in Germania

Raiola: "Pogba via da Manchester? Parlavo dell'estate, difficilmente i big si muovono a gennaio"

Raiola: "Haaland in Italia? Non si sa mai. Penso che un passaggio in A non sia da escludere"