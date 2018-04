TOP NEWS Ore 20 - Gattuso orgoglioso. Lazio in campo coi titolari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

GATTUSO: "C'È TANTISSIMO ORGOGLIO PER IL RINNOVO"

Raggiunto da RMC Sport Network dopo il rinnovo contrattuale, ha parlato il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso: "C'è tantissimo orgoglio, per me è qualcosa di speciale. Bisogna continuare a fare ciò che abbiamo cominciato cinque mesi fa, la promessa è che ci sarà lavoro, duro, per riportare il Milan dove merita. La pressione è tanta, la sento tutta, ma ringrazio Fassone e Mirabelli, il secondo ha avuto l'idea di chiamarmi quest'estate, ora sono qua. Se sono qua e ho firmato un contratto è merito dei miei ragazzi. Non c'è bisogno di dire forza Milan, non è un problema, ce l'ho dentro. Ho sempre tifato, fin da piccolo, per me è un privilegio allenare questa squadra. Speriamo di rimanerci il più a lungo possibile".

LAZIO-SALISBURGO: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali di Lazio-Salisburgo, match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Radu, de Vrij, Luiz Felipe; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savix, Lulic; Immobile, Luis Alberto. All. Inzaghi.

SALISBURGO (4-4-2): Walke; Lainer, Ramalho, Ćaleta-Car, Ulmer; Haidara, Samassékou, Schlager, Berisha; Gulbrandsen, Dabbur. All. Rose.

ROMA-RAIOLA, INCONTRO PER LUCA PELLEGRINI. E BALOTELLI...

Nella giornata di oggi a Trigoria, quartier generale della Roma, si è visto Mino Raiola. L'agente ha incontrato il ds Monchi e il dg Baldissoni. Diversi i temi trattati dalle due parti: si è iniziato dal sempre più probabile rinnovo del giovane Luca Pellegrini, esterno mancino classe '99 su cui i giallorossi puntano molto. Per questo, alla presenza del padre del ragazzo, si è continuato a parlare del suo rinnovo quinquennale. Le parti sono oggi molto vicine e nei prossimi giorni, probabilmente la prossima settimana, potrebbe arrivare la fumata bianca.

La Roma e Raiola però sono tornati a parlare anche del nome Mario Balotelli. L'attaccante in uscita dal Nizza potrebbe diventare un profilo buono per la Roma in estate e nel meeting odierno la questione è stata trattata anche alla luce del gradimento già espresso del tecnico Eusebio Di Francesco. Nelle scorse settimane, senza troppi giri di parole, l'allenatore giallorosso si era così espresso: "Allenerei volentieri Balotelli, è un giocatore stimolante".

UDINESE, POZZO RISPONDE AI FISCHI

Udinese fischiata dai propri tifosi. Sul tema è intervenuto anche il Paron Gianpaolo Pozzo: “I fischi li abbiamo sentiti bene, erano forti e chiari. Ma leggo di analisi tecniche relative alla forma fisica e psicologica dei giocatori, della preparazione. Il momento di difficoltà non è legato a una singola causa ma a una serie di concause, e quindi è la società intera, la proprietà, che ne risponde. Adesso i nostri dirigenti hanno il compito di trovare soluzioni operative che necessariamente devono provenire dall'interno - ha continuato Pozzo - unirsi, fare il meglio possibile, continuare a dare costante supporto al mister e ai giocatori. Ma sia chiaro che qui nessuno si tira indietro. Tutti dobbiamo fare il nostro lavoro: scusarsi è doveroso, ma ottenere risultati è l’obiettivo”.