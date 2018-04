TOP NEWS Ore 20 - Hellas, Fusco si dimette. Bruno Peres titolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono terminate le ultime sfide valide per il recupero della 27ma giornata di campionato. Questi i risultati:

Milan-Inter 0-0

ChievoVerona-Sassuolo 1-1 (72' Giaccherini, 95' Cassata)

Torino-Crotone 4-1 (16', 36' e 68' Belotti, 20' Iago Falque, 90' Faraoni)

Eusebio Di Francesco sorprende rispetto alle indicazioni della vigilia e manda in campo Bruno Peres con Florenzi spostato nel tridente offensivo ed El Shaarawy in panchina. Nei blaugrana out Dembelé. Queste le formazioni ufficiali della sfida contro il Barcellona:

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez.

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; Florenzi, Dzeko, Perotti.

Successo che dà morale, all'insegna di Cheick Diabaté, per il Benevento di De Zerbi. Al Ciro Vigorito una città intera spinge la formazione giallorossa ad un successo clamoroso guardando la classifica: l'Hellas Verona, che avrebbe avuto tutte le motivazioni per portare a casa i tre punti contro la quasi retrocessa squadra campana, ha ceduto malamente e concesso tre reti alla squadra giallorossa. Di Diabaté (2) e Letizia, le reti che hanno deciso la gara.

"Rassegno le mie dimissioni, è una scelta irrevocabile". Così Filippo Fusco, ds del Verona, ha detto dopo la sconfitta contro il Benevento. Fusco, a Sky Sport, ha così motivato la sua decisione: "Perché questa prestazione? Non so che dire, mi sorprende visti gli allenamenti quotidianamente. Non mi aspettavo questa reazione, la squadra stava bene ed era in condizioni di fare una partita diversa e di ottenere un risultato diverso. Non è stato così. E chi sbaglia paga. In questo momento sono io a pagare degli errori fatti e la fiducia a questa squadra, a questo gruppo di giocatori che punta ad un obiettivo raggiungibile ma non l'atteggiamento di oggi".

Queste le formazioni ufficiali della sfida di Champions fra Liverpool e Manchester City:

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Kompany, Laporte; Gundogan, Fernandinho, David Silva; De Bruyne, Gabriel Jesus, Sané.