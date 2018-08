TOP NEWS Ore 20 - I sorteggi di Champions League. I convocati del Milan

Dopo 210 minuti di occasioni atalantine, il Copenaghen vince ai rigori. Doppio 0-0, decisivi gli errori degli attaccanti LE FORMAZIONI - Una novità per Gasperini, rispetto alla vigilia. Castagne, uno dei migliori in campo con la Roma, prende il posto di Hateboer sul lato destro,...

Cagliari, buone notizie per Maran: Castro torna in gruppo

L'ex Nesta: "Al Milan ora ci sono persone che sanno come si vince”

Forlan: "Inter può fare bene in Champions, Juve più forte con CR7"

Kakà sulla Champions: "Juventus tra le favorite per la vittoria finale"

Wanda Nara: "In tv col cuore nerazzurro, ma sarò giusta. Icardi è con me"

Tricarico: "Questo Torino è obbligato a lottare per l'Europa"

Italia U21, prima chiamata per Bastoni, Marchizza e Tonali

Crespo: "Felice di rivedere l'Inter in Champions. Girone duro"

Dino Baggio: "Parma, contro la Juve non c'è partita. Ma il calcio è strano"

Marotta: "In Champions dipende tutto da noi. Avversari ostici"

Ramazzotti: "Alla Roma è andata bene. Juve non facile"

Antonello: "Girone Inter stimolante. Non ci poniamo obiettivi"

Milan, 24 convocati per la Roma: si rivede Calhanoglu

UEFA Women's player of the year: vince Pernille Harder

Winter: "Inter può fare punti in casa con Barca e Tottenham"

Copenaghen-Atalanta, nei 180 minuti 45 tiri e zero gol per gli orobici

Torino, Baselli verso la convocazione per la sfida contro la SPAL

Fiorentina, Pjaca lavora per essere al top contro il Napoli

Milan, i convocati per la Roma: torna Calhanoglu - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, retroscena Karamoh. Ha detto no a Schalke e Spartak - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Sorteggio Champions: "Urna amara per il Napoli" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Juve, Marotta: "Non ci nascondiamo, siamo tra i favoriti" - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW News - Higuain vs. Dzeko, la sfida dei gol - Leggi la news, CLICCA QUI!

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy