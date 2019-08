TOP NEWS Ore 20 - Icardi, J.Mario e Biraghi: tutte le ultime sull'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del tardo pomeriggio:

TMW - Lazio, offerta del Besiktas per Caicedo: biancocelesti non soddisfatti - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Sanchez-Inter, accordo a un passo. Domani giornata fondamentale - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Parma, è fatta per Baraye al Gil Vicente: prestito con diritto di riscatto - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Inter, Salcedo arrivato in sede: è vicinissimo all'Hellas Verona - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Fumata bianca Biraghi-Inter: prestito con diritto di riscatto a 12.5 mln - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Lecce, nuova idea per il centrocampo: piace Imbula dello Stoke - Leggi la news, CLICCA QUI!

Torino, i convocati per i Wolves: non c'è Nkoulou. Out anche Ansaldi - Leggi la news, CLICCA QUI!

Commisso: "De Paul? Da ciò che mi dicono lo vedrei bene alla Fiorentina" - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW News - Inter forza 4. Dybala ancora in bilico. Lozano si presenta - Leggi la news, CLICCA QUI!

UFFICIALE: Inter, Joao Mario in prestito alla Lokomotiv Mosca - Leggi la news, CLICCA QUI!

Lazio, Acerbi in gruppo: a disposizione per il derby come Leiva e Caicedo - Leggi la news, CLICCA QUI!