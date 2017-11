TOP NEWS Ore 20 - Il Genoa annuncia Ballardini. Modena escluso

© foto di Simone Calabrese

Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra all’allenatore Davide Ballardini, già operativo in precedenza nella stagione 2010/11 e nel 2013. L’insediamento del mister è contestuale all’inserimento del vice Carlo Regno e del collaboratore tecnico Stefano Melandri. Nel formulare i migliori auguri di proficua attività, la Società informa che la conferenza di presentazione di mister Ballardini è fissata domani, martedì 7 novembre, presso la sala stampa di Villa Rostan al Centro Sportivo Signorini. L’inizio è fissato alle 11:30. Nel pomeriggio il tecnico dirigerà, a porte aperte, la prima seduta di allenamento alle ore 15.

Mancava solo l'ufficialità, adesso è arrivata. Il Modena, come da comunicato del Giudice Sportivo di Serie C, è infatti stato escluso dal campionato dopo il quarto 3-0 a tavolino, rimediato contro il Santarcangelo. Inoltre, a norma del comma 3 dell’art. 53 NOIF, le partite fino ad oggi disputate dal club emiliano Modena vengono annullate ai fini della classifica del Girone B del Campionato di Serie C 2017/2018, che verrà pertanto riformulata senza tener conto dei relativi risultati.

Il Liverpool vuole convincere David Silva a lasciare il Manchester City. Il fantasista spagnolo sarebbe un autentico pallino di Klopp, anche se al momento è improbabile che i Citizens vogliano privarsene.

Anche Didier Deschamps, ct della Francia, ha preso posizione sulla vicenda che sta interessando Patrice Evra, terzino sinistro sospeso dall'Olympique Marsiglia dopo aver rifilato un calcio a un tifoso: "Non ho tutti gli elementi per giudicare. Mo lo conosco bene, ed è un gesto che non avrebbe dovuto fare. Il club ha avviato un'inchiesta, la UEFA anche. Patrice sa benissimo che non avrebbe dovuto fare una cosa del genere".