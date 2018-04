TOP NEWS Ore 20 - In campo Juve-Real. I risultati del pomeriggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Serie A, i risultati finali: ok Genoa e Fiorentina. Samp espugna Bergamo

Sono terminate le tre gare in programma questo pomeriggio, valevoli per il recupero della 27esima giornata del massimo campionato. Alla Dacia Arena, la Fiorentina di Pioli si impone per 2-0 grazie ai gol di Veretout (rigore al 29') e di Simeone (71'), ottenendo così la quinta vittoria consecutiva (settimo ko consecutivo per l'Udinese). A Marassi, finisce 2-1 per i padroni di casa la sfida tra Genoa e Cagliari (53' Lapadula, 62' Barella, 89' Medeiros), mentre è importante in chiave Europa League il successo esterno della Sampdoria sul campo dell'Atalanta: Caprari (43') e Zapata (84') rispondono a Toloi (67') regalando tre punti a mister Giampaolo.

Juve-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Allegri col 4-2-3-1. Gioca Isco

Sorpresa nell'undici della Juventus scelto da Allegri contro il Real Madrid (in campo alle 20.45): nel 4-2-3-1 bianconero Matuidi si accomoda in panchina, corsia mancina con Alex Sandro davanti ad Asamoah, mentre in avanti confermatissima la coppia argentina formata da Paulo Dybala e dall'ex Gonzalo Higuain. Nel Real Madrid, Zidane sceglie Isco in attacco (Bale in panchina). Queste le formazioni ufficiali:

Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro; Higuain.

Real Madrid (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo.

Roma, Balotelli più di una suggestione. Ci sarebbe l'ok di Di Francesco.

Proseguono i contatti tra la Roma e Mario Balotelli. Il ds Monchi e l'agente Mino Raiola si sentirebbero spesso e starebbero cercando di pianificare l'operazione. Il tecnico Di Francesco avrebbe già dato il suo via libera all'arrivo di SuperMario, ma per ora tutto è bloccato dall'ingaggio del calciatore che - per tornare in Italia - potrebbe ridursi lo stipendio.

Barcellona, Valverde: "Non sono sorpreso dai risultati della Roma".

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, nel corso della conferenza stampa di vigilia, ha parlato così della Roma, prossima avversaria: "Non mi sorprendono gli ottimi risultati della Roma. Parliamo di una squadra di qualità, che sia in Champions che in Serie A quest'anno ha fatto vedere ottime cose. L'affronteremo con entusiasmo perché vogliamo passare il turno e arrivare in semifinale. Il fatto che sia una squadra italiana dà certamente tante garanzie sulla sua competitività".

Di Francesco: "Il punto debole del Barcellona è lo stesso della Roma".

L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Barcellona, ha parlato così dei punti deboli dei blaugrana: "Il punto debole del Barcellona è lo stesso della Roma, con le dovute proporzioni. Se sei bravo a uscire dalla prima pressione puoi creare pericoli. Ma quello che ho notato in tutte le gare è che il Barcellona lotta su ogni pallone, non è mai morto, accetta l'uno contro uno a tutto campo con grande forza. Dobbiamo essere bravi a sfruttare il loro desiderio di giocare uno contro uno, ma dobbiamo vincere i duelli".