TOP NEWS Ore 20 - In campo l'Italia di Di Biagio. Inter, parla Sabatini

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore:

Inghilterra-Italia, le formazioni ufficiali: Candreva dal 1', c'è Donnarumma.

Queste le formazioni ufficiali di Inghilterra-Italia, amichevole di scena a Wembley. Nella formazione azzurra spazio a Jorginho a centrocampo assieme a Parolo e Pellegrini. Candreva in attacco dal 1' con Insigne e Immobile.

Inghilterra (3-5-2): Butland; Walker, Stones, Tarkowski; Trippier, Dier, Oxlade-Chamberlain, Lingard, Young; Vardy, Sterling.

Ct: Southgate

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Parolo; Candreva, Immobile, Insigne.

Ct: Di Biagio

Inter, Spalletti ha chiesto a Suning le stesse garanzie di Sabatini.

C'è bisogno di chiarezza nel progetto Inter. Come scrive Fcinternews.it, Walter Sabatini ha chiesto al numero uno di Suning, Jindong Zhang, chiarezza assoluta sul progetto a lungo termine. Qualora non dovessero arrivare le dovute garanzie, l'ex dirigente della Roma sarebbe pronto a salutare tutti.

Sulla stessa lunghezza d'onda c'è anche l'allenatore Luciano Spalletti: il tecnico di Certaldo vuole che Zhang mantenga le note promesse di rafforzamento della rosa per provare a vincere lo Scudetto.

Il futuro dei trasferimenti per l'ECA: "Evoluzione e non rivoluzione".

Nel documento presentato all'Assemblea ECA, presieduta da Andrea Agnelli, spazio per il calcio mercato. "I club membri sono stati aggiornati sul lavoro attualmente svolto da una task force appositamente costituita dal FIFA Stake Holders Commitee sul futuro del sistema dei trasferimenti. La task force è stata incaricata di valutare tutti gli aspetti del sistema e presenterà le sue raccomandazioni al Consiglio FIFA a tempo debito. Mentre i miglioramenti al sistema di trasferimento sono necessari e accolti, è stato chiarito che la ECA favorisce un'evoluzione del sistema, piuttosto che una "rivoluzione", e il tempo necessario per raggiungere le giuste conclusioni. Il sistema di trasferimento è troppo importante per il gioco del club professionista per accelerare il processo decisionale. I rappresentanti della ECA nella task force difenderanno fortemente la posizione dei club nelle prossime riunioni".

Under 21, buona la seconda per Evani: Serbia battuta a domicilio, decide Vido.

Prima vittoria sulla panchina dell'Under 21 italiana per Alberico Evani, che espugna Novi Sad con una prova convincente griffata ancora Luca Vido, autore del gol decisivo al Karađorđe Stadion e già in gol contro la Norvegia, quattro giorni fa. Per gli Azzurrini diverse occasioni nella prima frazione ma la rete decisiva arriva nella ripresa, con l'attaccante del Cittadella bravo ad approfittare di una deviazione amica per infilare Ostojic, portando in vantaggio l'Italia, un gol di distanza che la squadra manterrà fino al triplice fischio finale.

Inter, Sabatini al passato: "Sarebbe stato bello costruire un'altra storia".

Fabio Capello che lascia il Jiangsu Suning, e Walter Sabatini che potrebbe fare altrettanto. Ne parla a Sky Sport 24 il diretto interessato, coordinatore tecnico delle squadre del gruppo Suning e quindi anche dell'Inter: "C'era diversità di vedute sulle cose che sono state fatte, ragion per cui Capello ha cheisto e ottenuto la risoluzione del contratto, in un clima molto sereno. La società ha apprezzato la stagione scorsa, è riuscito a tirare fuori la squadra da una situazione difficile. Niente da dire".