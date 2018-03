TOP NEWS Ore 20 - In Spagna: Dybala-Atletico. Barzagli parla di Bonucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore:

JUVENTUS, DALLA SPAGNA: DYBALA HA L'ACCORDO CON L'ATLETICO MADRID - Clamorosa bomba dalla Spagna riguardante Paulo Dybala. Secondo quanto riportato dai colleghi di Onda Cero e Antena 3, la Joya avrebbe un accordo con l'Atletico Madrid per i prossimi 5 anni. Secondo la fonte, il fratello Gustavo nelle scorse ore ha incontrato e definito il principio di accordo con Andrea Berta, uomo mercato dell'Atletico consapevole delle difficoltà nel trattenere Griezmann in estate. Mancherebbe tuttavia l'accordo con la Juventus, che per lasciar partire Dybala vorrebbe una cifra vicina ai 100 milioni più il cartellino di Stefan Savic. Una notizia che per il momento non trova conferme ma che in Spagna, e non solo, sta facendo molto discutere.

ROMA, MONCHI FIDUCIOSO PER LA SFIDA AL BARCELLONA - Nella sua intervista rilasciata alla stampa estera il direttore sportivo Monchi ha parlato anche della sfida in Champions League contro il Barcellona: "Con la testa sarà sfida difficile, loro sono forse la miglior squadra del mondo e hanno più possibilità di noi. Se parlo con il cuore penso che ce la possiamo fare. Guardo calciatori e staff e vedo qualcosa di diverso fino a ciò che vedevo qualche settimana fa”, ha detto.

JUVENTUS, BARZAGLI PARLA DI BONUCCI - Andrea Barzagli, difensore bianconero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro il Milan di sabato dove per la prima volta ci sarà Bonucci da avversario dei bianconeri: "Per tutti noi non cambierà molto ma per Leo sarà una partita speciale visto che tornerà allo Stadium contro la sua ex squadra e troverà compagni e amici con i quali ha condiviso momenti importanti. Vederlo con un'altra maglia sarà strano per noi ma pensiamo alla partita".

INTER, ICARDI SOGNA UN GOL IN UNA FINALE CHAMPIONS - Il capitano nerazzurro, Mauro Icardi, ha parlato alla tv tematica del club meneghino. "Sono migliorato in tante cose. In particolare, sono più sereno in campo rispetto all'inizio. In questo modo sei più tranquillo, più agile nel pensare. E poi non si smette mai di imparare. Io ho 25 anni e ho ancora un margine molto ampio per crescere. Accetto sempre i consigli di compagni e allenatori per questo motivo. Sogno di fare gol in una finale di Champions o di un Mondiale", ha detto.

BOLOGNA, PARLA IL PROCURATORE DI MASINA - Marco de Marchi, agente di Adam Masina, ha così parlato del suo assistito attraverso RMC Sport. “Il futuro di Masina? Passiamo questa settimana pasquale che porterà consiglio, poi vedremo di affrontare le questioni che ci sono da affrontare e che sono tante. Permanenza in Emilia? È una valutazione che si sta facendo tutti assieme e si cercherà di maturare", ha detto.