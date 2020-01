TOP NEWS ore 20 - Inter, domani l'annuncio di Eriksen. Ibanez alla Roma

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

LIVE TMW - Inter-Eriksen: visite terminate. Annuncio rimandato a domani - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW News - Il rilancio del Napoli. Inter, ecco Eriksen - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Atalanta, per la difesa spunta Lacroix del Sochaux - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Milan, Pioli: "Mercato? Non so se sabato saremo gli stessi di adesso" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Parma, per la porta in arrivo Ionut Radu dall'Inter - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

UFFICIALE: Roma, Ibanez arriva in prestito con obbligo di riscatto - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Juventus, c'è l'intesa con Kurzawa: contratto quadriennale per il francese - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Juventus, c'è l'intesa con Kurzawa: contratto quadriennale per il francese - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Juve-Borussia Dortmund, accordo per Emre Can: via per 25 mln - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Roma, Friedkin completa la due diligence. In due settimane il passaggio - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Atalanta, 5 milioni di euro all'Osijek per il classe 2000 Sutalo - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Cagliari, il ds Carli a Casa Milan: incontro con Maldini - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

UFFICIALE: Parma, rinnova Scozzarella. Per lui contratto fino al 2021 - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW News - Il rilancio del Napoli. Inter, ecco Eriksen - Leggi la notizia: CLICCA QUI!