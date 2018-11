TOP NEWS Ore 20 - Inter, Keita non convince. Tete proposto al Milan

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, nonostante la sosta del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 17.52 - Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, i nerazzurri hanno sostenuto...

Inter, Keita non convince. Via uno fra lui e Candreva

Perinetti: "Il derby è l'occasione per far ripartire Genova"

Milan, incontro in vista con gli agenti di De Paul. E Luis Alberto

Sassuolo, Mapei dà 23 milioni. Fatturato in calo

Fiorentina, per gennaio casting in attacco: quattro i nomi sul taccuino

Inter, il presidente del Santos: "Faremo di tutto per trattenere Gabigol"

Riassunto bilanci: Elliott salva Milan. Rosso per Juve, Napoli e Roma

