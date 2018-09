TOP NEWS Ore 20 - Juve, si apre il caso Dybala. Il Ninja trascina l'Inter

Allegri si presenta a Parma ancora senza Dybala e preferendo il più prudente 4-3-3 allo spumeggiante, ma squilibrato, 4-2-3-1 visto all'esordio contro il ChievoVerona. La seconda esclusione dell'argentino è destinata a far discutere, così come l'azzardo di D'Aversa che lancia titolare...

Man United, Mourinho: "Cristiano Ronaldo felice di tornare a Old Trafford"

Turchia, i convocati di Lucescu: ci sono Calhanoglu e Under

Liverpool, Klopp ha chiesto a Mignolet di non lamentarsi più in pubblico

Levante, Mayoral saluta il Real Madrid: "Per crescere mi serve giocare"

Liverpool, dribbling tragicomico per Alisson: "È colpa anche di van Dijk"

Sporting CP, il "Messi di Scozia" in prestito al Farense

Liga, brutto ko per l'Atletico Madrid: il Celta Vigo vince 2-0

West Ham sempre ko in quattro gare, Pellegrini: "Inizio preoccupante"

Aston Villa, avviati i contatti per il rinnovo di Grealish

Liverpool, Klopp su Alisson: "Meglio un errore in una gara vinta"

Villarreal, distorsione al ginocchio per Caseres: fuori dieci settimane

Liverpool, Alisson: "Arrabbiato per l'errore ma non lo rifarò"

Liga, il Real Madrid non si ferma: poker al Leganes, doppietta di Benzema

Leverkusen, Herrlich: "Dopo il 3-1 non siamo più riusciti a reagire"

Senza di te non so stare: l'Inter soffre senza Icardi

Nainggolan sblocca l'Inter: 3-0 al Bologna, prima vittoria in campionato

No mas Joya: Parma-Juve apre il "caso Dybala" per i Campioni d'Italia

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

