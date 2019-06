TOP NEWS Ore 20 - Kane e Firmino titolari. Inzaghi-Lazio, c'è l'accordo

© foto di Imago/Image Sport

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della serata

Tottenham-Liverpool, le formazioni ufficiali: c'è Kane, è sfida con Salah

Dietrofront Inzaghi, si riavvicina alla Lazio dopo i contatti con Tare

SPAL, il Torino non molla Lazzari. Ma il calciatore preferisce il Napoli

Bologna, Giampaolo e Andreazzoli le alternative a Mihajlovic

Sampdoria, Giampaolo lascia: in cinque in corsa per la panchina

Napoli, Rodrigo resta nel mirino ma spunta Deulofeu: il Watford spara alto

Inter, niente addio per Perisic: Conte vuole rigenerarlo

Roma, Miha o Fonseca per la panchina. Si attende nomina di Totti come dt

Inter, torna di moda Darmian: l'esterno spinge per lasciare il Man.United