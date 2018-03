TOP NEWS Ore 20 - La Roma in campo. Napoli, si muove Giuntoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Napoli, ag. Maggio: "Ci vedremo nei prossimi mesi, valuteremo"

Massimo Briaschi, agente di Christian Maggio, ha parlato quest'oggi in meirto al futuro del giocatore: "Rinnovo? Ci vedremo con il club nei prossimi mesi per capire se ci sono le condizioni per andare avanti in questa esperienza, prenderemo una scelta di comune accordo con la società".

Monchi celebra Alisson: "E' tra i migliori al mondo, bello averlo qui"

A Cadena Ser, nel corso di una lunga intervista, Monchi si è soffermato anche su Alisson, portiere della Roma. "Ora che ho la fortuna di vederlo giorno dopo giorno, posso dire che è in una condizione incredibile, sta ottenendo risultati fantastici. Non so se è il miglior portiere del mondo, però è sicuramente un portiere di altissimo livello, non a caso è il titolare della nazionale brasiliana e della Roma. Sono contento che sia qui con noi".

Samp, Romei: "Un problema c'è, ma ora dobbiamo restare uniti"

Antonio Romei, avvocato della Sampdoria e braccio destro del presidente Ferrero, ha parlato del momento della squadra blucerchiata: "Un problema evidentemente c'è, ma stiamo attenti a non rovinare tutto proprio ora: non è il momento di fare drammi ma di stare uniti, tenere la barra dritta, fare quadrato e giocarcela fino in fondo. Siamo ancora lì, al primo posto della classifica delle 14 squadre che non sono le grandi. Non è un problema di svogliatezza, perché i ragazzi li vediamo lavorare tutti i giorni, si allenano al 110%. Fatichiamo con quegli avversari che si chiudono negli ultimi 20 metri, con chi gioca più sporco, è inevitabile quando si punta sulla qualità del gioco".

Napoli, in arrivo incontro col Tolosa per Lafont. Altri due nel mirino

Napoli sempre al lavoro per Alban Lafont, 19enne portiere del Tolosa: la prossima settimana il ds azzurro Cristiano Giuntoli incontrerà emissari del club francese per discutere del giovane estremo difensore. Nel mirino dei partenopei, anche il terzino destro Kelvin Amian (20) e il difensore centrale Issa Diop (21).

Roma-Shakhtar, formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Roma-Shakhar Donetsk, in campo questa sera all'Olimpico per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League:

ROMA: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Under, Nainggolan, Perotti; Dzeko. All. Di Francesco.

SHAKHTAR: Pyatov; Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily; Stepanenko, Fred; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. All. Fonseca.