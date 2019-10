TOP NEWS Ore 20 - Le ufficiali di Inter e Napoli. Berardi rinnova

© foto di Insidefoto/Image Sport

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della serata.

TMW News - ADL vuole Ibra. Dybala si prende la Juve, disastro Dea - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter-Borussia Dortmund, formazioni ufficiali: niente sorprese per Conte - Leggi la news, CLICCA QUI!

Salisburgo-Napoli, formazioni ufficiali: out Insigne e Milik. C'è Lozano - Leggi la news, CLICCA QUI!

UFFICIALE: Sassuolo, Berardi ha rinnovato fino al 2024 - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, domani controlli per Sensi per capire se potrà tornare in gruppo - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Inzaghi: "Col Celtic gara non decisiva ma molto importante" - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Milinkovic: "Voglio respirare l'atmosfera Champions" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Atalanta, lettera di Percassi ai tifosi: "Siete stati fantastici" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma, troppi infortuni a centrocampo: idea Hallfredsson - Leggi la news, CLICCA QUI!