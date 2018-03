TOP NEWS Ore 20 - Leno, nessuna offerta concreta. Milan a 2 punte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Arsenal e Milan:

Arsenal (4-2-3-1): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka; Ozil, Wilsher, Mkhitaryan; Welbeck.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Montolivo, Kessie, Calhanoglu; Cutrone, André Silva.

"Le offerte per Bernd Leno sono sempre lì, ma al momento non c'è nulla da segnalare di concreto". Queste le poche parole, rilasciate al noto portale tedesco Kicker, dall'agente Uli Ferber in merito all'estremo difensore del Bayer Leverkusen. Il portiere tedesco è l'obiettivo numero uno del Napoli per sostituire Pepe Reina, destinato a trasferirsi al Milan a partire dal 1° luglio.

Szymon Pacanowski, agente del centrocampista della Sampdoria Karol Linetty, ha parlato a FcInterNews.it del futuro del proprio assistito: "Il calcio non è un è un progetto che al 100% va in un modo oppure in un altro. Tutto, e faccio un discorso generale, può avvenire velocemente o più a ampio termine. Karol ha un contratto lungo con la Sampdoria. Se qualcuno lo volesse dovrebbe prima parlare con la società doriana e trovare con loro un accordo. Ad oggi Linetty non ha pressioni di lasciare Genova, dove sta benissimo. Se poi dovesse arrivare un’offerta importante per lui vedremo. Non ci sono negoziazioni ufficiali, né nulla di concreto. Per lui come per Bereszynski".

Il contratto con lo Shakhtar Donetsk è in scadenza il prossimo 30 giugno, con l'Inter da tempo al lavoro per metterlo sotto contratto senza versare alcuna cifra nelle casse degli ucraini. Tuttavia Bernard Anício Caldeira Duarte (25) ha registrato altre richieste, provenienti anche da Spagna e Inghilterra. Marca, infatti, scrive che l'attaccante brasiliano piace al Siviglia e al Chelsea. Per l'Inter, dunque, ci sarà un'agguerrita concorrenza da battere per assicurarsi il classe '92.

Nel corso di una intervista rilasciata quest'oggi ai microfoni di Premium Sport, il capitano del Napoli Marek Hamsik ha parlato dell'obiettivo per questo finale di stagione: "Obiettivo 100 punti? Normale, solo così possiamo vincere qualcosa. Ci proveremo fino alla fine come stiamo dimostrando dalla scorsa estate e come hanno capito i tifosi con i loro bellissimi atteggiamento dopo le ultime due sfide di campionato. L'impegno della Juve in Champions può incidere? Hanno una grande rosa, non molleranno in nessuna competizione".