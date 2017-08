TOP NEWS ore 20 - Mbappè al PSG. Napoli, preso Inglese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. È il Monaco ad annunciarlo per primo attraverso i canali social ufficiali. Si chiude così una trattativa lunghissima, che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Il club parigino chiude un altro colpo sensazionale, dopo quello di Neymar. Il talento francese arriva in prestito annuale con opzione di riscatto che, una volta esercitata, lo legherà al club della capitale fino al 2022.

Roberto Inglese al Napoli. Il club azzurro ha definito l'affare col Chievo Verona, che potrà però contare sull'attaccante classe '91 anche per la stagione appena iniziata. Intanto TMW Radio può fornire i dettagli dell'operazione, che si chiude sulla base di dieci milioni di euro più due milioni di bonus.

Ivan Juric ritrova Federico Ricci. Il Genoa ha infatti chiuso per l'arrivo dal Sassuolo dell'esterno offensivo, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei neroverdi. L'allenatore e il giovane scuola Roma avevano già lavorato insieme ai tempi della promozione del Crotone.

Nicolas Burdisso (36) al Torino è un'operazione nota ormai da qualche giorno. Ora ci sono i crismi dell'ufficialità: il difensore argentino ha firmato con i granata dopo essersi svincolato dal Genoa e rimane così in Italia, paese dove risiede dal lontano 2004.

Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo definitivo all'Udinese Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maxi Lopez.

Cristian Ansaldi vicinissimo al Torino. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il giocatore ha infatti accettato il trasferimento in granata e l'Inter ha dato il consenso. Manca solo l'ufficialità ma l'argentino è di fatto un giocatore del Toro. La formula sarà quella del prestito biennale con obbligo di riscatto.