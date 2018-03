TOP NEWS Ore 20 - Mirabelli conferma Gattuso. Viareggio, trionfa Inter

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore:

MILAN, MIRABELLI PARLA DEL RINNOVO DI GATTUSO - Raggiunto da RMC Sport a margine di un evento in Franciacorta, Massimiliano Mirabelli, ds del Milan, ha indicato la priorità del club rossonero. Sul rinnovo di Gattuso: "Non c'è nessun problema. Siamo sotto Pasqua, aprendo il nostro uovo troveremo il rinnovo di Gattuso. Notizie entro 3-4 giorni? Penso che non ci saranno problemi. Gattuso voi lo conoscete solo come allenatore, per me sarà un allenatore tra i più importanti nei prossimi anni: giusto tenerselo stretto", ha detto.

VIAREGGIO CUP, VINCE L'INTER - E' andata all'Inter la 70^ edizione della Viareggio Cup, assegnata nella cittadina toscana con la finalissima in cui la formazione di Stefano Vecchi ha superato 2-1 la Fiorentina di Emiliano Bigica: di Sottil il gol che ha sbloccato l'equilibrio, mentre il pari è stato siglato da Belkheir a dieci minuti dal termine. Si è dunque andati ai supplementari, dove i nerazzurri hanno completato la propria rimonta. Il gol del sorpasso arriva al sesto minuto del primo tempo supplementare, quando Ghidotti sbaglia una presa alta, consegnando a Vergani il pallone del 2-1, che l'attaccante controlla e spedisce in rete.

BACCA VUOLE RESTARE IN SPAGNA - Intervistato da As Tv al termine del match amichevole tra Australia e Colombia, l'attaccante del Villarreal Carlos Bacca, in prestito al club spagnolo dal Milan, ha parlato così del proprio futuro e della propria volontà per le stagioni a venire: “Io via dal Villarreal? Ora sto pensando alla Nazionale, sono cose tirate fuori dalla stampa ed è tutto falso: la realtà è un’altra. Presto, grazie a Dio, si saprà tutto: sono tranquillo, contento e mi trovo bene al Villarreal, sicuramente voglio restare lì per molti anni”.

ROMA, PARLA PALLOTTA - Il presidente James Pallotta ha parlato dagli Stati Uniti, come spesso accade, ai microfoni dell'emittente Sirius XM Radio. Di seguito le sue parole dove si è concentrato sul mercato: “Le cose non sono semplici quando un calciatore si trasferisce. C’è frustrazione da parte mia quando la gente dice che la Roma è un supermercato. Lasciate che vi faccia un esempio. Se ci pensate, Pjanic aveva una clausola rescissoria e doveva andare. Salah sta facendo sfaceli in Premier League, disse di voler andar via e non restava ancora molto del suo contratto, quindi non avevamo scelta. Ci sono cose che vanno in scena dietro le quinte che le persone non realizzano, come calciatori che vogliono partire o cose che dobbiamo fare. Non stiamo soltanto provando a vendere calciatori”.

BOLOGNA, PIU' PROFILI SEGUITI PER L'ATTACCO - Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il club felsineo starebbe seguendo un attaccante di livello per la stagione che verrà. Noto l'interesse per Manolo Gabbiadini del Southampton, nella shortlist del club emiliano ci sarebbe anche Gianluca Lapadula del Genoa. Con i due italiani, pure Facundo Ferreyra, attaccante argentino dello Shakthar Donetsk.