TOP NEWS Ore 20 - Lega, rinviata elezione del Presidente. Juve su Piqué

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovamente rimandate le elezioni del Presidente della Lega, che sembravano dovessero tenersi in giornata presso la storica sede di Via Rossellini a Milano, insieme ai relativi nuovi incarichi di consiglieri federali e vice-presidente. L'assemblea, infatti, ha lavorato solo sulle linee guida del nuovo Statuto, uno dei punti all'ordine del giorno della riunione. Il favorito resta Marco Brunelli, la cui candidatura è sostenuta dall'asse Lotito-Agnelli.

Yann Karamoh, ultimo acquisto del mercato estivo dell'Inter, ha raccontato le sue aspettative per la nuova avventura italiana: "Quando ho saputo dell'Inter non ho avuto dubbi, era un mio sogno giocarci e non ho avuto ripensamenti. Ero riserva nel Caen e tutto è andato molto velocemente. Il mio punto di riferimento è Eto'o. Sono in una bella squadra, spero che le mie caratteristiche possano aiutarmi: mi piace il controllo del pallone e dribblare, ma devo imparare a essere più rapido. Spalletti? L'ho visto con la Roma, è un tecnico eccezionale che ama vincere. Questo mi è piaciuto, i suoi complimenti li ho apprezzati".

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha raccontato l'emozione dell'esordio in maglia bianconera a Marassi contro il Genoa: "Ero un po' nervoso, non pensavo di entrare. Sono davvero felice del debutto e cercherò di sfruttare ogni minuto a disposizione. Buffon? E' incredibile, mi ha parlato tanto e a Genova mi ha incoraggiato. Ruolo? Ho giocato a 3 o a 4, ma se dovessi scegliere dico di trovarmi meglio in un centrocampo a 3".

Il centrocampista del Bayern Monaco, Arturo Vidal, ha annunciato la decisione di lasciare la Nazionale cilena dopo il Mondiale del 2018. Lo ha comunicato lo stesso calciatore, che aveva già anticipato la notizia qualche giorno fa, con un post su Instagram che lasciava poco all'immaginazione.

La Juventus non avrebbe intenzione di portare via solo Iniesta al Barcellona. I bianconeri, infatti, starebbero sondando il terreno per arrivare a Gerard Piqué, difensore finito più volte nel mirino della critica. Due operazioni molto complicate, ma su cui i bianconeri provano a lavorare.