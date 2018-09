TOP NEWS Ore 20 - Roma a Madrid con Zaniolo. CR7 guida la Juve

Audero 7 - Para praticamente tutto, anche di più. Mantiene in linea di galleggiamento, pur sbagliando un paio di ripartenze con la mano. Sala 5 - Viene saltato a turno da un po' tutti. Tonelli 6 - Meglio dei compagni di reparto, è l'unico a non essere saltato sistematicamente...

Lazio-Apollon, in 20mila all'Olimpico

Barça, Rakitic: "Prima in Champions sempre dura. Messi impressionante"

Tottenham, Lamela difende Kane dopo l'Inter: "Non è una macchina"

Dudelange, Kenia: "Ho giocato contro Gattuso ma non credo si ricordi"

Chelsea, quinquennale per il crack gallese Ampadu

Ajax-AEK, le formazioni: De Jong in difesa, out De Ligt

Lichtsteiner: "Non abituato alla panchina. EL? Alla Juve volevamo tutto"

Atl. Madrid, Gimenez raggiante: "Felice per il primo gol in Champions"

Eintracht, Trapp: "Con Lazio e Marsiglia, girone davvero bello in Europa"

Stella Rossa, Boakye: "Pari col Napoli dà fiducia per il futuro"

Dugarry contro Neymar: "Inaccettabile, ha preso in giro il mondo"

Manchester City-Lione, le formazioni: out Aguero, c'è Gabriel Jesus

Premier League, per guidare il calcio inglese ci sarebbe l'idea Tony Blair

La BBC incorona Lionel Messi: "Unique and Majestic"

Le pagelle dell'AEK Atene - Ponce poco assistito, non delude Oikonomou

Juve-Valencia, le formazioni. Bernardeschi dal 1', sorprese per Marcelino - Leggi la news, CLICCA QUI!

