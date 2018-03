TOP NEWS Ore 20 - Roma, idea Teodorczyk. Milan, anche Ki in arrivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Roma ha reso noti i convocati per la sfida degli ottavi di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, che vale un posto tra le migliori otto della manifestazione. Per Di Francesca una sola assenza, quella di Karsdorp.

Portieri: Alisson, Romagnoli, Skorupski.

Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Capradossi, Fazio, Florenzi, Bruno Peres, Manolas.

Centrocampisti: Nainggolan, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Gerson.

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Cengiz Under, El Shaarawy.

Nuove di mercato sulla Roma: è il polacco Lukasz Teodorczyk il primo nome per l'attacco giallorosso per l'eredità di Edin Dzeko. Lo era già d'inverno, può tornare di moda in estate: di proprietà dell'Anderlecht dall'estate scorsa, coi biancomalva che l'hanno acquistato dalla Dinamo Kiev, l'interesse da parte di Monchi è stato confermato anche dall'entourage del calciatore.

Dopo Pepe Reina e Ivan Strinic, arrivano conferme sulla trattativa per portare al Milan il centrocampista sudcoreano Sung-Yong Ki dello Swansea. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il 29enne è infatti una possibilità concreta come svincolato per giugno.

La procura antidoping di Nado Italia, guidata da Pierfilippo Laviani, procederà con ulteriori accertamenti sulla vicenda di Stefan de Vrij. Lo ha stabilito la stessa procura dopo aver interrogato il giocatore e il medico della Lazio Angelo Ventura.

Nuovo obiettivo per l'attacco della Juventus, alla ricerca di nuove soluzioni per l'anno prossimo: Paratici starebbe inseguendo l'argentino Marcos Acuña, esterno di grande velocità che quest'anno la Juve ha anche affrontato nei gironi di Champions. Acuna con lo Sporting ha un contratto fino al 2021 e vanta una clausola rescissoria di 60 milioni di euro.