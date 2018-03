TOP NEWS Ore 20 - Sampaoli apre a Dybala. Napoli, sfuma Pau Lopez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

SAMPAOLI: "DYBALA NELLA MIA MENTE. ICARDI.."

Ancora Jorge Sampaoli. Il ct dell'Argentina, in conferenza stampa, ha parlato di Paulo Dybala e Mauro Icardi: "Esclusioni importanti dai convocati? Questa non è la lista definitiva per il Mondiale. C'è qualcuno che ora non è qui ma che potrebbe comunque andare in Russia. Dybala? È ancora molto presente nella mia mente. Icardi? Quando lo abbiamo convocato c'era un motivo. Adesso è più difficile perché i suoi concorrenti sono tutti molto forti e non c'è spazio per tutti".

NAPOLI, SFUMA PAU LOPEZ

"Presto sarò tifoso del Betis Siviglia...". Ignasi Lopez, padre di Pau Lopez, portiere dell'Espanyol, ha svelato il futuro dell'estremo difensore in scadenza con la società catalana. Sul giocatore c'erano anche Juventus e Napoli ma la società andalusa sembra aver bruciato la concorrenza delle società di Serie A assicurandosi le prestazioni a parametro zero del classe 1994 di Girona.

NIENTE MAYCON

Si completa la beffa per il Napoli: l'obiettivo Maycon avrebbe già svolto le visite mediche con lo Shakhtar Donetsk in vista dell'ufficialità dell'affare prevista per quest'estate. Nelle scorse ore, infatti, il Corinthians aveva trovato l'accordo con gli ucraini sulla base di un conguaglio di circa sei milioni di euro.

ASAMOAH ALL'INTER: CI SIAMO

È solo questione di ore e poi Kwadwo Asamoah sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Il giocatore ghanese ha già un accordo con i nerazzurri, nonostante la Juventus stia provando a trovare la via per farlo rinnovare. La sensazione è che a breve l'entourage si incontri con la società nerazzurra, così da chiudere l'affare ed arrivare alla firma da parametro zero.

IL GENOA PENSA A KNEZEVIC PER LA DIFESA

Il Genoa guarda in Svizzera per rinforzare la difesa. I rossoblù sono infatti sulle tracce del giovane centrale del Lucerna Stefan Knezevic. Il classe '96, che piace anche all'Aston Villa, quest'anno ha totalizzato 20 presenze e due gol, conquistandosi la chiamata della Nazionale elvetica Under 21.

IL GALATASARAY ALZA L'OFFERTA PER NAGATOMO

Il Galatasaray alza, ma solo leggermente, la proposta per il riscatto di Yuto Nagatomo: l'offerta del club di Istanbul passa da 2 milioni a 2,5 milioni di euro. Il Gala, che si fa forte della volontà del giocatore di rimanere in Turchia, farebbe firmare al giocatore un biennale con opzione per il terzo anno.

ELNENY RINNOVA CON L'ARSENAL

Mohamed Elneny ha rinnovato il proprio contratto con l'Arsenal. Per il centrocampista egiziano nuovo accordo fino al 30 giugno 2022.