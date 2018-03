TOP NEWS Ore 20 - Shakhtar, Bernard non rinnova. Montella vuole Silva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Shakhtar Donetsk prende atto della volontà di Bernard di andarsene a fine giugno, quando scadrà il contratto. Il brasiliano ha infatti confermato ad alcuni media del suo paese che, dopo cinque anni, ritiene chiuso il proprio ciclo nella squadra ucraina e che quindi ha respinto le proposte di rinnovo contrattuale. Sulle sue tracce c'è sempre l'Inter, che deve però superare la concorrenza di diversi club inglesi.

Dopo Muriel, altro possibile colpo del Siviglia rivolto all'Italia. La squadra allenata da Vincenzo Montella - in cerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione - avrebbe messo nel mirino Andre Silva del Milan. Il 22enne portoghese, acquistato la scorsa estate dal club rossonero per quasi 40 milioni di euro, potrebbe andare a sostituire Sandro Ramirez (arrivato in prestito a gennaio e ancora in attesa di sapere se verrà riscattato).

Queste le formazioni ufficiali di Roma-Torino, anticipo della 28esima giornata di Serie A in programma questa sera all'Olimpico (fischio d'inizio alle 20:45). Confermata la presenza di Schick in avanti al fianco di El Shaarawy. Nel Torino spazio a Iago Falque, Baselli e Berenguer alle spalle di Belotti.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman. Under, Schick, El Shaarawy.

A disposizione: Lobont, Skorupski, Pellegrini, Perotti, Peres, Silva, Gerson, Capradossi, Gonalons, Antonucci. Allenatore: Di Francesco

Torino (4-2-3-1): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Moretti, Ansaldi; Rincon, Acquah; Falque, Baselli, Berenguer; Belotti.

A disposizione: Milinkovic-Savic, Ichazo, Valdifiori, Niang, Edera, Barreca, Rivoira, Butic, Buongiorno. Allenatore: Mazzarri

Questa un'anticipazione dell'intervista all'attuale CT della Nazionale italiana Luigi Di Biagio ai microfoni di Rai Sport, che andrà in onda integralmente domani alle ore 23.00: "Non esistono problemi fra me e Buffon. Io e Gigi siamo in sintonia totale. Ci sentiamo spesso, lui si è voluto prendere solo qualche giorno. Appena saprò quali sono le sue intenzione per il futuro, deciderò di conseguenza. Siamo concordi in ogni punto per il bene della Nazionale. Io lo vorrei perché ho bisogno di lui in campo e fuori. Nessuno gli vuole fare una cortesia, nonostante ci siamo due portieri pronti come Donnarumma e Perin".

È ufficiale il rinnovo di Marco Reus con il Borussia Dortmund. Con una nota ufficiale sul proprio sito, il club tedesco ha infatti annunciato il prolungamento col giocatore (classe 1989) fino al 2023.

Da una parte la volontà di Neymar di tornare al Barcellona, dall'altra quella di Edinson Cavani di lasciare Parigi. Sarà un'estate complicata per il Paris Saint-Germain, con l'uruguaiano che avrebbe intenzione di lasciare il club per avere finalmente lo status di protagonista principale. Contratto adesso in scadenza nel giugno del 2020, i destini più probabili sarebbero in Liga spagnola o in Premier League inglese.