TOP NEWS Ore 20 - Sirene inglesi per Ghoulam. Mandzukic salta il Milan

Juventus-Napoli il 22 aprile alle 20.45. Ma la data non è definitiva

La Lega Serie A questo pomeriggio ha reso noto il programma relativo agli anticipi e ai posticipi dalla 34esima alla 36esima giornata di Serie A. Reso noto anche l'orario del match più atteso da qui al termine della stagione: Juventus-Napoli, che si disputerà domenica 22 aprile alle 20.45.

Non si tratta però di una programmazione definitiva perché, qualora la Juventus dovesse battere il Real Madrid e accedere alle semifinali di Champions League, la gara verrebbe anticipata al sabato sera, con Milan-Benevento che a quel punto verrebbe spostata alla domenica sera.

Juventus, i convocati per il Milan: Mandzukic non ce la fa

È terminata a Vinovo la rifinitura pomeridiana per la Juventus, in vista della gara di domani sera contro il Milan. Ecco l'elenco dei convocati di Mister Allegri: Buffon, Pinsoglio, Szczesny; De Sciglio, Chiellini, Benatia, Barzagli, Howedes, Rugani, Lichsteiner; Pjanic, Khedira, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro, Bentancur; Cuadrado, Higuain, Dybala, Douglas Costa.

Napoli, Ghoulam può andar via con 50 mln: Manchester United in pole

Il quotidiano algerino Le Buteur fa il punto sul futuro del terzino Faouzi Ghoulam, calciatore che ha recentemente rinnovato il contratto col Napoli inserendo nell'accordo una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. In questo momento il Manchester United è il club maggiormente interessato al ragazzo, Mourinho ha già fatto intuire che pagare la clausola non sarebbe un problema e ha un accordo di massima col ragazzo sulla base di un ingaggio da 3.5 milioni di euro netti a stagione. Quello di Manchester non è però l'unico club interessato: sulle tracce di Ghoulam anche Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.

Atletico Madrid, mai cercato Dybala. L'obiettivo è... Griezmann

Paulo Dybala all'Atletico Madrid? Una voce di mercato che, di ora in ora, sembra perdere credibilità e concretezza. Dalle colonne di MARCA arriva, in tal senso, la smentita degli stessi Colchoneros all'ipotesi. Il club madrileno ha voluto chiarire che non vi sono stati contatti né con l'attaccante né con la Juventus. L'obiettivo dell'Atletico Madrid per l'attacco in vista della prossima stagione è, infatti, quello di convincere Antoine Griezmann a rispettare il contratto fino al 2022.

Spalletti sicuro: "Sarò l'allenatore dell'Inter anche il prossimo anno"

Luciano Spalletti non ha alcun dubbio sul suo futuro. Nel corso della conferenza stampa odierna, così s'è espresso il manager dell'Inter: "Sono già venuti i direttori e io sarò l'allenatore dell'Inter anche l'anno prossimo".

Alisson-Real Madrid, Monchi: "Nessuno me l'ha chiesto"

Intervista concessa ai taccuini del quotidiano spagnolo Marca da Verdejo Monchi, direttore sportivo della Roma. Il dirigente giallorosso s'è soffermato anche sul futuro di Alisson, portiere brasiliano finito nel mirino del Real Madrid: "Non dimentichiamoci che è il portiere del Brasile e che richiama attenzione. Nessuno me lo ha chiesto ma queste voci non ci disturbano. Il sogno di ogni ds è quello di trovare talenti come Messi e farli firmare a vita. A Roma non abbiamo tanti esempi, c'è solo Totti che ha vinto lo scudetto e una Coppa del Mondo ed è rimasto 25 anni. È un caso difficile da ripetere".