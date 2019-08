TOP NEWS Ore 20 - Sneijder si ritira. Idea scambio Dalbert-Biraghi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della serata.

TMW News - L'assalto delle big ad Icardi. La strano caso di Suso

UFFICIALE: Wesley Sneijder lascia il calcio giocato a 35 anni

Inter, idea per uno scambio Dalbert-Biraghi con la Fiorentina

TMW - Milan, spostato l'incontro per Laxalt. Pista Parma fredda

UFFICIALE: Samp, dal Chievo arriva Leris. Ha firmato fino al 2024

Lazio, Llorente obiettivo costoso. In corsa anche Napoli e Fiorentina

Milinkovic-Inter non è fantamercato. Ma l'assalto dipende da due cessioni

Boca Juniors, De Rossi pronto ad esordire contro l'Almagro

TMW - Lazio, blindato Correa: il Tucu resta con Inzaghi

Galliani: "Abbiamo costruito il Monza per andare in Serie A in 24 mesi"